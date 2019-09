STRESSEDE SVENSKER: Sebastian Larsson fortviler etter en duell med Joshua King Foto: Bjørn S. Delebekk

Kommentar

Svenskene ble stresset – dette var en unik norsk mulighet

STOCKHOLM (VG) – Han er meget populær, sa kommentator Simon Bank i Aftonbladet, dagen før møtet med Norge.

Nå nettopp







Det var svensk trening på Friends, smilende spillere og avslappet stemning, og vi snakket om landslagssjef Janne Andersson (56). Han tok over etter Zlatan (og Erik Hamrén) sommeren 2016, og førte Sverige til en sensasjonell VM-kvartfinale to år etter.

Det er klart han er populær.

les også Tariks nedtur: – Jeg forstår ikke valget

Et par sekunder senere passet imidlertid Bank på å legge til: – Men ikke mer populær enn at han vil være upopulær etter et par tap ...

Det er en landslagssjefs brutale hverdag, med så få kamper, og et drøyt døgn etterpå holdt det på å gå galt for Andersson hjemme mot lille Norge.

Et tap kunne vært skjebnesvangert. Svenskene vant sin Nations League-gruppe i fjor høst, på nivå to, og vil uansett få en playoffmulighet i mars. Men det skulle jo ikke by på noe problem å komme foran Norge i EM-kvalifiseringen, en nasjon som herjer med dem på snø, men ikke har vært i nærheten på gress (på herresiden) de siste to tiårene (18 og 50 på FIFA-rankingen).

Det vil være en være en ørliten svensk fotballkatastrofe dersom Norge, eller Romania, rapper EM-plassen fra dem.

SINT: Janne Andersson skjelte ut dommerteamet etter at kampen mot Norge var over. Foto: Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN

Men med fire kamper igjen er det på ingen måte uproblematisk, og dagen etter 1–1 ergrer det garantert Lars Lagerbäck og de norske spillerne at de kan ha kastet bort en unik mulighet til å sikre Norge den første sluttspillplassen på to tiår.

For dette var tidspunktet å slå Sverige, svenskene var rystet og ikke «klart bedre enn Norge» som de fleste, VG inkludert, trodde på forhånd.

Norge hadde initiativet, Norge ledet, Sverige var uten tempo og kreativitet, men mer overraskende også uten den voldsomme arbeidsinnsatsen som pleier å kjennetegne dem.

les også Solskjær-eleven totalslaktet seg selv

Etterpå var det frustrasjon i blikket til flere svenske spillere, noen mente at de det var en av de dårligste landskampene de kunne huske å ha spilt. Mulig det, men det er også mulig at det kommer flere dårlige, og kanskje begynner alderen å tynge halvparten av laget.

Kapteinen på 34 tabbet seg ut og er et usikkerhetsmoment, en vraket spiss på 33 som ikke scorer mål var plutselig savnet etterpå, det er skadetrøbbel på venstrebacken og ikke minst er en av de aller viktigste spillerne, motoren Viktor Claesson, ute med hele høsten.

Foto: Trond Johannessen, journalist, internasjonal fotball.

Men svenskene slet seg til et utrolig viktig poeng på en elendig dag, og det er noe seigt og sterkt og svensk over det, tross alt. De har superspennende Alexander Isak og to poengs forsprang til Norge, og de er foran på innbyrdes oppgjør ved poenglikhet.

les også Pappa Ødegaards hemmelige millionavtale

De gjenstående motstanderne er identiske: Spania og Færøyene hjemme, Romania (som på ingen måte er ute av dette) og Malta borte. Begge lag skal slå Færøyene og Malta greit, begge vil få sine problemer med Romania og selvsagt Spania.

Kanskje blir den svenske evnen til å grave frem akkurat de poengene som trengs avgjørende igjen. Det er fortsatt fordel Sverige, og det er en stund til Janne Andersson eventuelt blir upopulær.

Men han er i hvert fall blitt litt stresset.

Publisert: 09.09.19 kl. 17:05







Mer om