Haaland med seks mål på tre kamper

(Red Bull Salzburg - Admira Mödling 5–0) Erling Braut Haaland har scoret seks mål på tre kamper i Østerrike.

Se scoringen i videovinduet øverst!

Red Bull Salzburg tok imot tabelljumbo Admira Mödling til den VG+-sendte seriekampen på Red Bull Arena søndag. Hjemmelaget gikk ut i hundre, og Salzburg-klubben ledet 3–0 før halvtimen var spilt.

To kjappe scoringer av Haalands spissmakker Hee Chan Hwang sørget for en tidlig ledelse for hjemmelaget, før Erling Braut Haaland skulle presentere seg. 19-åringen mottok ballen på 20 meter, dro med seg ballen et par meter og klinket ballen i nettet. Haalands avslutning gikk mellom beina på Mödling-stopper Christoph Schösswendter og i mål bak keeper Andreas Leitner.

Det var Haalands sjette scoring på bare tre kamper.

les også Brennhete Haaland om landslaget: - Det er en drøm for meg

Kampen var bare 20 minutter gammel da Red Bull Salzburg fikk straffespark etter at Hee Chan Hwang gikk i bakken. Den japanske spissen var iskald fra krittmerket og sørget for tidlig ledelse i Mozards fødeby. Samme mann doblet ledelsen kun to minutter senere, denne gang assistert av Minamino.

Da VG besøkte Haaland for to uker siden fortalte spissen om enorme krav til løping, og et krevende gegenpress-regime. Den første halvtimen var Red Bull-laget svært intensive i presset, og Haaland ledet an lengst frem i banen. Etter nordmannens 3–0-scoring roet kampbildet seg, og Red Bull-klubben skrudde over til cruisekontroll.

Kampen i sin helhet kan sees her:

Erling Braut Haaland fikk et par svært gode sjanser i andre omgang, før innbytter Patson Daka fikk æren av å legge på til 4–0 etter 70 minutter. Så ble Haaland lagt i bakken i Admira Mödlings sekstenmeter, og Salzburg-klubben fikk straffe. Haaland ville ta straffen selv, men på TV-bildene ser det ut til at innbytter Sekou Koita spurte om å få ta straffesparket, og fikk sin velsignelse av den norske spissen. Kotita gjorde ingen feil fra krittmerket, og med det endte det hele 5–0 i Salzburg.

Det betyr at Red Bull Salzburg er tilbake på tabelltoppen i den Østerrikske toppdivisjonen.

Foppall og Bernt Hulsker besøkte Erling Braut Haaland i Østerrike for to uker siden. Se alle episodene i videovinduet under!

Publisert: 25.08.19 kl. 18:51 Oppdatert: 25.08.19 kl. 19:02