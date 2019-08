FLØRT: Zlatan Ibrahimovic har meldt seg til tjeneste, men Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær tviler på at en overgang vil materialisere seg. Foto: Lionel Hahn/Abacapress.com / Bjørn S. Delebekk, VG

Solskjær med Zlatan-flørt: – Han har nummeret mitt

MANCHESTER (VG) Tidligere i uken åpnet Zlatan Ibrahimovic (37) for et comeback i Manchester United. Ole Gunnar Solskjær (46) holder døren åpen for superstjernen.

– Jeg kunne lett spilt i Premier League, så hvis United trenger meg, så er jeg her, sa svensken ifølge BBC.

Mangelen på spisser i Solskjærs tropp har vært et hett tema etter at både Romelu Lukaku og Alexis Sánchez har forlatt klubben. Nå som Anthony Martial er ute med skade, er Marcus Rashford og 17 år gamle Mason Greenwood de eneste spissene nordmannen har til disposisjon.

– Hvis han hadde fylt 28 og ikke 38 år neste måned, hadde det vært en stor forskjell. Zlatan hadde en fantastisk tid her, han gjør det fortsatt bra, det var synd at han skadet seg her, sier Solskjær og fortsetter med en liten flørt mellom Skandinavias for tiden to største fotballnavn:

– Hvem vet? Han har nummeret mitt. Han har sett på huset mitt. Vi kan snakke morsmålet vårt. Hvis han er seriøs, vil jeg alltid snakke med Zlatan.

Når han får et oppfølgingsspørsmål om han mener alvor med Zlatan, gir Solskjær riktignok fansen litt mindre håp om en sjokkovergang.

– Jeg tror ikke det kommer til å skje. Jeg tror han har hatt sin tid i klubben. Han har hatt en fantastisk karriere her, sier nordmannen.

Zlatan Ibrahimovic kom til Manchester United fra PSG i 2016 og scoret 29 mål på 53 kamper for klubben. Karrieren hans i rødt ble i stor grad ødelagt av en alvorlig kneskade han pådro seg i april 2017. Han kjempet seg tilbake tidligere enn først antatt, og signerte en ny ettårskontrakt, men terminerte til slutt denne i mars 2018.

Siden har han spilt for LA Galaxy, der han står med råsterke 44 mål på 49 kamper.

Den nåværende kontrakten hans går ut i november, så en eventuell Manchester United-overgang vil ikke kunne skje før i januar.

KLAR FOR SØR: Ole Gunnar Solskjær ankommer Manchester Uniteds treningsfelt fredag morgen iført solbriller i sin svarte Range Rover. Senere på dagen reiser han med laget til Sør-England for å møte Southampton lørdag. Foto: Eamonn and James Clarke

På fredagens pressekonferanse før oppgjøret borte mot Southampton lørdag klokken 13.30 bekreftet Solskjær også at midtstopperen Chris Smalling er på vei til Roma.

