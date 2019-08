BETENKT: Ole Gunnar Solskjær går i garderoben til pause på stillingen 0–1 til Crystal Palace. Laget hans klarte ikke å snu kampen. Foto: Alastair Grant / AP

Solskjær og United får det glatte lag: «Pinlig» og «latterlig»

MANCHESTER (VG) 1–2-tapet mot Crystal Palace fører til krass kritikk av Manchester United og Ole Gunnar Solskjær (46) i engelske og utenlandske medier.

«Pinlig», skriver storavisen Daily Mail over en dobbeltside der det overraskende nederlaget gås etter i sømmene. Det var første gang siden 1989 at gjestene fra London vant en seriekamp på Old Trafford.

«For å gjøre det enda mer pinlig for Manchester United, var målene de første Palace har scoret denne sesongen. Og United fungerte ikke på motsatt side av banen heller: Solskjærs menn traff ikke mål i løpet av hele første omgang», skriver Daily Mail.

Da Daniel James utlignet til 1–1 med noen få minutter igjen å spille, lød det et brøl fra Old Trafford-publikummet, som historisk sett har for vane å se laget sitt avgjøre kamper på sent og dramatisk vis. «Men dette er ikke Cantona, Scholes, Ronaldo og van Persies dager. I stedet tapte de», skriver Daily Mail.

«Å slippe inn ett mål kan være uheldig. Men å slippe inn to ser veldig slurvete ut», skriver Sunday Times, som legger til at Solskjærs menn var «sløsete» og «sårbare».

«Nå er de gamle elendighetene og bekymringene tilbake», konstateres det i The Suns kamprapport i søndagens papirutgave, der United-skribent Neil Custis også skriver at United «skjøt seg selv i foten».

Straffemissene til Paul Pogba og Marcus Rashford har skapt mye oppstyr denne uken, men lokalavisen Manchester Evening News påpeker også at duoen har sløst bort mange gode muligheter på frispark.

– Antallet frispark som skytes utenfor mål, er intet mindre enn pinlig, skriver avisen, som også er nådeløs mot Uniteds offensive midtbanespiller Jesse Lingard.

De gir Lingard den brutale karakteren 2 av 10 på børsen. «Ikke løsning i 10-errollen», skriver Manchester Evening News, som påpeker at Lingard – før han ble byttet ut i det 55. minutt – ble offer for buing fra sine egne supportere etter flere slurvete involveringer.

«Dette var en ettermiddag der gamle frustrasjoner og bekymringer rundt Ole Gunnar Solskjærs lag dukket opp igjen. En kamp som minnet alle om velkjente svakheter og mangler», skriver Sunday Telegraph.

Harry Maguire, som ble slaktet av Brede Hangeland i TV 2-studio for sin involvering i forkant av Uniteds første baklengsmål, slipper unna med både 6-ere og 7-ere på flere spillerbørser, men posisjoneringstabben hans i forkant av 0–1-scoringen nevnes også av Telegraph: «Grusomt forsvarsspill», skriver avisen.

1–2-målet, som ble scoret av Patrick van Aanholt etter en keepertabbe av David de Gea, stemples som «latterlig» av Telegraph.

Ole Gunnar Solskjær slipper stort sett unna den personlige kritikken i de engelske mediene, men får hardere medfart utenlands. Vincent Duluc, som er fotballansvarlig i den store, franske sportsavisen L’Équipe, gir uttrykk for at han har liten tro på nordmannens evner til å gjenreise Manchester United.

– Solskjær står med to seirer på de 11 siste Premier League-kampene sine. Med Manchester United. Nostalgien fungerte i to måneder, skriver han på Twitter.

Publisert: 25.08.19 kl. 11:56

