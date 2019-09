STUTTGART-JUBEL Hamadi Al Ghaddioui (t.v.), evigunge Mario Gomez og de andre Stuttgart-spillerne feirer scoring i cupkampen mot Hansa Rostock. Foto: FABRIZIO BENSCH / X90145

Gamle storheter kjemper om opprykk

Årets 2. Bundesliga er spekket med gamle storheter som vil rykke opp: Stuttgart og Hamburger SV har store planer – men også Hannover og Nürnberg vil raskest mulig tilbake.

– Det er veldig kult med så mange store lag i 2. Bundesliga, sier Eivind B. Sundet, som kommenterer tysk fotball for Viasport.

– Stuttgart er min favoritt. De rykket ned og har tatt grep. Det er kloke folk som styrer der. Hamburger SV har spilt bra, og jeg holder disse to klubbene som de store favorittene.

HSV rykket våren 2018 ned fra 1. Bundesliga for første gang i historien. Og den første sesongen i 2. Bundesliga ga bare 4. plass, altså hverken direkte opprykk eller kvalik.

Hannover 96 hadde vært på nivå én sammenhengende i 14 år da de rykket ned våren 2016. De rykket rett opp igjen, men ned igjen i vår.

– Det har vært mye kaos i Hannover, særlig utenfor banen. Mirko Slomka er tilbake som trener, men han har ikke hatt suksess siden sist han var i Hannover.

Bundesliga-eksperten har ikke nevneverdig tro på Nürnberg, som endte sist i 1. Bundesliga i fjor.

– Heidenheim har drevet bra og holdt på å slå Bayern München ut av cupen i fjor. Ellers er St. Pauli en stor klubb i 2. Bundesliga-målestokk, men de har ikke fått noen god start på sesongen.

Eivind B. Sundet registrerer ellers at «ossie-lagene», klubbene fra det gamle DDR, sliter.

– Union Berlin har rykket opp, men Dynamo Dresden sliter – ikke minst med det som skjer på tribunen.

Da Dresden møtte St. Pauli i helgen, var det plakater på tribunen med høyrepopulistisk innhold, og det var bilde av to vakter med T-skjorter med påskrift som Spiegel beskriver som «klart nasjonalsosialistisk innhold». De var en del av vakttjenesten på kampen, men hadde ifølge klubben hatt denne T-skjorten under de ordinære vaktklærne. Ifølge Spiegel har politiet nå satt i verk etterforskning mot de to fordi de brukte symboler som er forbudte etter tysk lov.

VGs tips: Stuttgart-seier

Stuttgart har kommet helt greit i gang på sine fire åpningskamper. Formen viser 2–2–0 og 6–4 i mål – og med seier i aften overtar laget 2.-plassen på tabellen.

Trøblet rett nok litt borte mot Erzgebirge Aue senest, da laget kun klarte 0–0. Men ta med at motstanderen la seg på en veldig defensiv linje.

Bochum er nest nederst på tabellen med 0–2–2-flyt og 7–10 i målforskjell. Sliter voldsomt på bortebane. Gjestene står uten en borteseier på ti seneste forsøk (0–3–7).

Hjemmeoddsen står til 1,43 og spillefristen er kl. 20.25 mandag kveld.

Publisert: 02.09.19 kl. 17:15

