Analyse-selskap: Hvert Mbappé-bilde er verdt 10 millioner

Kylian Mbappé (20) kan tjene 10 millioner kroner - på et eneste Instagram-bilde.

Det er analysegiganten Nielsen som hevder dette i en ny rapport om sportsstjerner under 25 år.

Den baserer seg på at 20-åringen, med nærmere 40 millioner følgere i sosiale medier, har den høyeste «reach» blant unge idrettsfolk.

På 2. plass følger Juventus-juvelen Frenkie de Jong - men verdien pr. post han har er «bare» 2,3 millioner kroner, under en fjerdedel av franskmannen.

Paris Saint-Germain-spilleren har en voldsom kommersiell verdi. Han samarbeider i øyeblikket blant annet med klokkemerket Hublot og klesgiganten Nike.

Det blir stadig mer vanlig at sponsorer bruker sine stjerners sosiale medier til å eksponere produkter og budskap. Ifølge Nielsen er altså Mbappé altså den av verdens unge idrettsstjerner som har størst verdi.

NBA-stjernen Giannis Antetokounmpo (24) følger på 3. plass, fulgt av fotballspillerne Matthijs de Ligt, Jadon Sancho og Christian Pulisic.

På 7. plass kommer den første kvinne, turneren Simone Biles, fulgt av Formel 1-føreren Max Verstappen.

Kylian Mbappé har ofte flere millioner «likes» på sine Instagram-bilder.

Publisert: 17.09.19 kl. 16:40

