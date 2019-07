SER FREMOVER: Brann-spillerne Vito Wormgoor, Daouda Bamba og Veton Berisha (t.h) jubler her for seier mot Haugesund. Siden har Bamba vært ute av troppen. Nå vil han se fremover. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Bamba beklager Brann-bråket: – Lei meg for det som skjedde

Brann-profil Daouda Bamba ble vraket mot Molde etter at han kalte eget lag «hjernevasket». Nå sier 24-åringen at han er lei for oppstyret.

Nå nettopp







Bamba sier til Bergensavisen og Bergens Tidende at han er lei seg for at han gikk ut mot eget lag i et intervju med Eurosport sist uke.

les også Tidligere mediesjef ut mot Brann-spillere

– Jeg sa til ham (Lars Arne Nilsen, Brann-trener) at jeg er lei meg for det som skjedde. Jeg tenkte kanskje litt annerledes (enn jeg uttrykte meg), og jeg tror mediene gjorde det litt større enn det var. Jeg har snakket med laget, også. Alt er bra. Jeg vil se fremover, jeg vil legge det her bak meg, svarer Bamba ifølge Bergensavisen på spørsmål om han har beklaget til Nilsen.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

Han ble vraket til 1–1-kampen mot Molde søndag.

Årsaken var at Lars Arne Nilsen mente han ikke var klar for kamp, grunnet uttalelsene Bamba ga i dette Eurosport-intervjuet sist uke:

Det skjedde dagen etter 0–4-tapet i cupen for Ranheim.

Bamba kalte laget «hjernevasket», og ga uttrykk for at han var ikke var enig i spillestilen til Nilsen. Flere synes Bamba gikk for langt.

Bamba sier til Bergen-avisene at han håper å få spille mot Mjøndalen fredag.

Trener Lars Arne Nilsen vil ikke avsløre om Bamba får plass i troppen.

– Jeg har snakket med Bamba, han er tilbake på feltet, og det er det som er viktig. Hva som skjer mellom oss i en personalsamtale er det ingen som har noe med å gjøre, sier Nilsen til Bergensavisen.

Bamba gråt da han ble byttet ut mot Lillestrøm:

Publisert: 03.07.19 kl. 15:42