Superstjernen Norge må stoppe!

GRENOBLE (VG) (Jamaica – Australia 1-4) Norge møter Australia i 8-delsfinalen i VM, og mer enn noen annen er det en spiller som må stoppes: Fenomenet Sam Kerr.







25-åringen scoret alle fire målene da Jamaica ble slått 4–1 i Grenoble, dog uten at australierne var spesielt gode. Bortsett fra Sam Kerr, den store helten når spillerne går rundt på Stade des Alpes for å bli hyllet av sine supportere.

– En tempofattig kamp. Australia er ujevnt besatt, med en matchvinner i Kerr. Men det er strekk i laget. Dette er et lag vi kan slå! meldte den norske spionen Even Pellerud til VG ved pause.

Han var norsk spion på VIP-tribunen i OL-byen fra 1968, der også FIFA-president Gianni Infantino hadde tatt litt pause fra den pågående Qatar-skandalen.

I rundt 25 graders varme var Australia stor favoritt mot et Jamaica som sto med 0–8 etter møtene med Brasil og Italia.

FULGTE AUSTRALIA: Even Pellerud var Martin Sjögrens utsendte mann i Grenoble. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Men Australia imponerte ingen. Laget fremsto rotete, gjorde masse pasningsfeil, midtbanen hadde store hull og bakover er laget åpenbart svekket av skader.

Sam Kerr imponerte alle. Hun nikket inn begge målene før pause, og var i en egen divisjon i et lite imponerende australsk lag, og i 2. omgang fikset hun 3–1-målet på målsnikvis, før hun jaget inn 4–1 etter en kjempetabbe av Jamaica-keeper Nicole McClure.

Med et helt spesielt steg og strålende spenst var Kerr den enorme forskjellen på lagene. Hun regnes blant verdens beste, ble nummer åtte på den jevne FIFAs «The Best»-kåring i fjor (der brasilianske Marta toppet) og er tidenes toppscorer i både den australske og amerikanske proffligaen, selv om det skal påpekes at «tidenes» ikke betyr veldig langt tilbake.

W-League i Australia hadde sin første sesong i 2008–09, den nye National Women’s Soccer League ble startet opp i 2012. Kerr har scoret 61 mål USA og 70 i Australia, og spiller nå for både Chicago Red Stars og Perth Glory. Ligaene er samkjørte, og elleve spillere i den australske VM-troppen har dobbel klubbadresse.

– Kerr en av de mest populære fotballspillerne i Australia, menn og kvinner. Folk liker hennes ærlighet, hvordan hun opptrer, det er ikke noe filter, hun er som hun er, og det er grunnen til at hun er så godt likt, sier David Basheer, som kommenterer kampene for SBS Australia.

FOR EN SPENST! Sam Kerr stiger til værs og trykker inn 2–0-scoringen. Allyson Swaby kan bare beundre. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Sam Kerr er den første australske spilleren som tjener over én million australske dollar (ca. seks millioner norske kroner), ikke minst takket være en lukrativ deal med Nike. Hun er plakatnavn nummer én, sammen med Ben Simmons, stjerne i amerikansk basket, Jason Day, en av verdens beste golfspillere og Premier League-spillerne Aaron Mooy og Mat Ryan (Mooy rykket ned med Huddersfield, Ryan er Brighton-keeper).

Matildas, som landslaget kalles, er yndlinger i hjemlandet og nummer seks på verdensrankingen, og det er et kraftfullt, fysiskt sterkt mannskap. Men inngangen til VM var svak, og i gruppespillet har det vært veldig variabelt, med vendingen mot Brasil (0–2 til 3–2) som det klart mest imponerende.

Laget sliter med tapet av veteranen Laura Alleway, som måtte trekke seg med skade bare tre dager før VM-starten. Alleway skulle spille sitt tredje VM. Mot 18 år gamle Karly Roestbakken kastet inn i forsvaret. Even Pellerud noterte seg nok at Roestbakken kan være et svakt punkt.

Norges forrige møte med Australia var en treningskamp i Portugal i februar i fjor. Australia vant 4–3.

Publisert: 18.06.19 kl. 22:53 Oppdatert: 18.06.19 kl. 23:14