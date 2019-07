NOK Å GJØRE: Dommerne i fotball-VM for herrer må gripe inn hyppigere VM for kvinner. Her har dommer Gianluca Rocchi hisset på seg Cristiano Ronaldo under Portugals VM-kamp mot Spania i 2018. Foto: CARLOS BARRIA / X90035

Fotball-VM: Mennene får fair play-bank av kvinnene

Både kort og fløyte må brukes mindre i VM for kvinner enn for menn. – De er litt ærligere i kvinnefotballen, hevder tidligere dommer som har dømt både Eliteserien og OL-finale for kvinner.

Mens kvinnene i årets VM i snitt pådro seg 2,4 gule kort per kamp, lå mennene på 3,4 gule kort per kamp da deres verdensmesterskap gikk av stabelen i fjor. Det viser en VG-gjennomgang av statistikken fra de to mesterskapene.

Også på frisparkfronten er det en betydelig forskjell (se tabell under).

RUTINERT: Hege Lanes Steinlund har 86 kamper som linjedommer i Eliteserien. Her sammen med hoveddommer Svein-Erik Edvartsen etter Vålerenga-Sogndal i 2012. Foto: Bjørn S. Delebekk

Det overrasker ikke Hege Lanes Steinlund, som har dømt både kvinner og menn på toppnivå.

– Guttene prøver generelt å tøye reglene mer, mens kvinnene er litt ærligere, sier Steinlund til VG.

– Guttene mer oppe i ansiktet på dommerne

Tidligere toppdommer Steinlund har blant annet dømt OL-finale i tillegg til EM- og VM-kamper for kvinner, mens herresiden av merittlisten består av 86 kamper som linjedommer i Eliteserien. Hun forteller at hennes erfaring er at spillerne av ulikt kjønn også forholder seg ulikt til dommeren.

– Guttene er mer på dommerne, oppe og gestikulerer i ansiktet på oss og den slags. Jevnt over er kvinnene litt mindre kyniske, sier Steinlund.

– Kan det være at det er lavere terskel for å gi kort til herrespillere nettopp fordi de er mer på dommerne, da?

– Nei, det tror jeg nok ikke. Reglene er jo de samme for begge kjønn, og det tror jeg dommerne forholder seg til.

Publisert: 08.07.19