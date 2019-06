JUBELSCENER: Aleksander Melgalvis (i midten) gratuleres etter 2–0 scoringen. Foto: Ryan Kelly / NTB scanpix

Lillestrøm med målfest mot Tromsø: - Det har vært noen tøffe uker for oss

LILLESTRØM (VG) (Lillestrøm – Tromsø 4–0) Med fjorårskometen Arnor Smarason (30) i storform slo Lillestrøm tilbake med en storseier hjemme mot Tromsø.

Oppdatert nå nettopp







Lillestrøm kom fra to tap i Eliteserien, samt cup-exit mot Strømmen. Forrige gang de vant var mot Vålerenga 25. mai.

– Dette er en enorm boost. Det har vært noen tøffe uker for oss etter seieren mot Vålerenga. Vi viser at vi har et høyt toppnivå, men vi vet også at vi må forbedre bunnivået, sa Smarason til Eurosport.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

Islendingen som ble redningsmann for Lillestrøm på høsten i fjor, har slitt med en kneskade denne sesongen, og spilt lite. Mot Tromsø holdt han en time, det var mer enn nok. Da han ble byttet ut ledet Lillestrøm 2–0, etter to målgivende fra Smarason.

– Jeg koste meg med å spille i dag, smilte 30-åringen til Eurosport, og avslørte at han skal feire seieren sammen med familie som har kommet på besøk.

Tromsø-trener Simo Valakari omtalte eget lags innsats som «crap» til Eurosport etter nederlaget.

Lillestrøm var bedre gjennom hele kampen, og svak markering i egen boks gjorde at Tobias Salquist sendte vertene i ledelsen i 1. omgang på Åråsen.

1–0: Lillesstrøm-spillerne jublet etter åpningsmålet. Foto: Ryan Kelly / NTB scanpix

Tromsø kom ikke til de store sjansene, i stedet skulle Smarason igjen være viktig for vertene. Serverte ballen til Aleksander Melgalvis, som snek ballen inn mellom stanga og Gudmund Kongshavn i Tromsø-målet. Dermed stod det 2–0 til Lillestrøm før halvtimen var spilt på Åråsen.

Like etter hvilen ble det frustrasjon i Tromsø-leiren. Mikael Norø Ingebrigtsen driblet seg inn i feltet, Salquist forsøkte seg på en takling og førstnevnte gikk i bakken. Gjestene ropte på straffe, men dommer Espen Andreas Eskås gjorde ingenting.

Med rundt en halvtime igjen av ordinær tid scoret Lillestrøm igjen, men Daniel Alexander Pedersen ble avblåst for offside og scoringen annullert. Likevel, vertene skulle få sitt tredje likevel. For fem minutter senere løp Daniel Gustafsson fra Tromsø-forsvaret og klarte å snike ballen inn via hansken til Kongshavn.

Og på det fjerde skal det skje. Med litt over ti minutter igjen sendte Kristoffer Ødemarksbakken ballen på lekkert vis opp i vinkelen og 4–0 til Lillestrøm.

– Vi evner ikke å stille opp til kamp i dag. Det er for dårlig over hele linja, både kvalitet og innsats, sa Tromsø-kaptein Simen Wangberg til Eurosport etter firemålstapet.

Publisert: 30.06.19 kl. 19:51 Oppdatert: 30.06.19 kl. 20:08