Alissons statistikk vekker oppsikt: – Følelse av å være uovervinnelig

Brasil- og Liverpool-helten Alisson kan bli den første i historien til å gå gjennom hele Copa América uten å slippe inn mål, og Petter Veland lanserer ham som en kandidat til selveste Gullballen.

– Det gir ham en følelse av å være uovervinnelig over tid. Noen ganger har målvakter en følelse av at ingenting slipper forbi, og der er Allison nå. Om han vinner Copa América med Brasil, i tillegg til å holde nullen flest ganger, nærmer det seg en topp tre-plassering i Gullballen-kåringen, sier Veland.

Han har vært Viasats stemme under sommerens sør-amerikanske Copa América-mesterskap, og mener det er vanskelig å gjøre det mye bedre enn det Liverpool-målvakten har gjort denne sesongen.

Ni «smultringer»

Ikke bare er han i posisjon til å bli den første noensinne som holder nullen gjennom hele Copa América, men han har også med seg en rekke smultringer fra sesongavslutningen med Liverpool. Nå er han oppe i ni «smultringer» på rad.

– Alle faktorer peker på at Brasil skal vinne finalen på søndag. Alt må gå Perus vei om de skal klare å vinne, spår Veland.

De møttes i gruppespillets siste kamp, begge var dog videre, men Brasil vant hele 5–0. Det gir et enormt favorittstempel til hjemmelaget, mener Veland. Og det er litt historisk sus over Brasils mesterskap.

Maracana-spøkelset

2–0-seieren over Argentina kom på samme sted som de tapte 1–7 for Tyskland i fotball-VM for fem år siden. Og finalen spilles på selveste Maracana, åstedet for det mest smertefulle nederlaget i nasjonens historie: 2–0-tapet for Uruguay i finalen av fotball-VM i 1950.

– Det vil bety veldig mye å vinne, men det er også slik at alle i Brasil forventer at de skal vinne. Det går ikke an å sammenligne det med å vinne VM. Hvis det skal være et plaster på såret (etter de ovennevnte nederlagene) ... det er store forventninger, og det er nesten ikke vurdert et annet scenario enn seier, sier Brasil-kjenner Leo Doria.

Han poengterer at om Brasil ikke skulle vinne, ville det føre til en nasjonal, fotballmessig unntakstilstand. Litt som det nesten ble da Neymar gikk skadet av banen i en treningskamp før turneringen.

– Halvparten mener at Neymar er savnet, mens den andre halvdelen mener at vi ikke savner ham. De sistnevnte mener det på grunn av all oppmerksomheten han bringer med seg utenfor banen, mener Doria.

Vertsnasjonen har gått gjennom hele turneringen uten de største problemer, selv om seieren over Argentina ble omdiskutert:

Publisert: 07.07.19 kl. 14:21

