«Caro» skadet da Norge tok seg videre i VM etter straffedrama: – Tror det kommer til å gå bra

REIMS (VG) (Sør-Korea-Norge 1–2) Hun scoret et mål på straffe og skaffet det andre straffesparket. Så forlot en skadet Caroline Graham Hansen (24) banen i tårer etter denne smellen. Men hun satser på å være tilbake til åttendedelsfinalen lørdag.







– Jeg vet ikke helt hvordan skaden er, og de (legene) tror at det bare er et spark på foten. Jeg er optimistisk på å rekke lørdagens kamp, sier Graham Hansen til pressen etter kampen, før hun beskriver Norges kampdag som «forferdelig».

Med smerter i foten og tårer i øynene tok hun plass på innbytterbenken hvor hun fikk behandling for skaden.

To straffespark sendte Norge videre i VM og en ny tur til Nice og åttendedelsfinalen.

Etter kampen ble hun båret rundt av lagvenninnene med en ispose teipet til den venstre foten, og i pressesonen gikk hun rundt med krykker.

Etter å ha blitt byttet ut, satt hun i tårer på benken.

– Jeg var redd, skuffet, bekymret og hadde mye adrenalin, forklarer Barcelona-stjernen.

Landslagssjef Martin Sjögren roser «Caro» for å ha scoret på én straffe og skaffet den andre, og påpekte samtidig at Norge ville blitt veldig svekket uten henne i åttedelsfinalen.

– Jeg trodde jeg skulle klare å fortsette, men det var for smertefullt. Det var også smertefullt å se resten av kampen fra benken.

Drømmestart

– Det er ikke vår beste kamp, men det er ikke lett å si hvorfor. Vi er glad for at vi får spille en kamp til, sier backen Kristine Minde til VG, men innrømmer at hun er bekymret over Norges forestilling.

Billig eller ikke, Norge fikk den best tenkelige starten i den avgjørende kampen mot Sør-Korea. Tre minutter og to sekunder var spilt da den kanadiske dommeren pekte på straffemerket etter en corner.

TV-bildene viste at Ji Soyun tok livtak på Maria Thorisdottir, men stopperen falt veldig enkelt. Den situasjonen kommer til å bli diskutert. Det var ingen diskusjon om hvem som skulle ta straffen.

Caroline Graham Hansen ble stående i noen nervepirrende sekunder før hun satte straffen i keepers høyre hjørne.

En drømmestart, men så var det slutt. Sør-Korea tok over og kom til et par sjanser etter slurv og personlige feil i både forsvars- og midtbaneledd.

Feilpasningene florerte og Norge spilte på seg brudd på brudd før keeper Ingrid Hjelmseth valgte å begynne å slå langt for å slippe det konstante presset mot eget mål. «Heldigvis» har sørkoreanerne slitt med å score mål i VM (0–6 i målforskjell før denne kampen), i 1. omgang så vi hvorfor. Sjansene skapte de, men avslutningene var for dårlige.

«Caro» ut med skade

2. omgang startet som 1., med straffe til Norge før fire minutter var spilt. Denne gang var det Caroline Graham Hansen som fikk en kakk på ankelen og gikk i gresset med store smerter. Dommeren var like skråsikker som da hun blåste straffe etter tre minutter i 1. omgang.

Mens «Caro» fikk behandling for skaden, satte Isabell Herlovsen inn 2–0. Hun var heldig, for keeper hadde fingrene på ballen, men endelig har en norsk spiss scoret i VM.

Men «Caro» var ferdigspilt her på Stade Auguste Delaune i Reims. Med tårer i øynene så hun at Sør-Korea fikk sitt første (og siste) VM-mål i Frankrike. Et frekt hælspark satte ut hele forsvaret, og plutselig var Minji alene med Hjelmseth. Keeperen satset på et hjørne, og sørkoreaneren satte ballen midt i mål i 79. minutt.

Omtrent samtidig fikk landslagssjef Martin Sjögren den hyggelige beskjeden at Frankrike ledet i sin kamp og at Nigeria hadde fått en spiller utvist.

På overtid var Sør-Korea bare centimeter unna å utligne med en heading.

Men plassen i åttedelsfinalen kan ingen ta fra fotballjentene og der venter enten Australia, Italia eller Brasil lørdag.

– Nå er jeg veldig glad. Men vi var heldige, oppsummerer kaptein Maren Mjelde overfor VG.

Publisert: 17.06.19 kl. 22:52 Oppdatert: 17.06.19 kl. 23:31