NØKKELSPILLERE: Nederlands Jackie Groenen og USAs Alex Morgan får helt sentrale roller i dagens VM-finale. Foto: Bjørn S. Delebekk

Nå kreves en kjempesensasjon

LYON (VG) VM-finale. Kontinentenes kamp. Verdensmesteren mot europamesteren. Nå skal det avgjøres.

I vår vurdering av finalelagene (nederst) er det liten tvil om at USA har de beste spillerne foran møtet med Nederland. I enda større grad føles det som om de har den beste enheten, det beste laget.

Amerikanerne aksepterer ikke sølv i en idrett de har dominert i snart 30 år. Nederlenderne, fulgt av en oransje horde overalt, er allerede vinnere.

USA er i sin femte finale, av åtte mulige, og kan vinne for fjerde gang. Nederland er med i sitt andre VM.

FINALETREFFET: Jackie Groenen og Foto: Benoit Tessier / X02011

Kan de nederlandske løvinnene (som de kalles) sjokkere fotballverden og gape over de mektige amerikanerne? Er det de nederlandske kvinnene som skal bli nasjonens første fotballverdensmestere, etter tre tapte finaler på herresiden (1974, 1978 og 2010)?

Det vil være en kjempesensasjon, men Nederland kan angripe finalen med senkede skuldre. På treningene dagen før er det godt synlige forskjeller. Syv-åtte trenere og ledere organiserer den nederlandske treningen, tallet er doblet og vel så det når den amerikanske er i gang. Det er en barnslig glede hos Nederland, mer vanlig tilfredshet i den amerikanske leiren.

Jackie Groenen (24) hoppet rundt med et stort glis på den nederlandske formiddagstreningen i Oullins sør i Lyon.

Alex Morgan (30) kom med videokamera og et rutinesmil på vei inn til den amerikanske ettermiddagstreningen i Limonest nord i Lyon.

Manchester United-klare Groenen har vært Nederlands beste utespiller i VM og skjøt landet sitt til finalen. Hun var et stort judotalent i ungdomsårene og gjorde en ippon på Sverige i ekstraomgangene i semifinalen: Fra 18–19 meter la hun ballen til rette med et touch og feide den i det lengste hjørnet med det neste. En vakker scoring i et mesterskap der litt for mange distanseskudd har gått litt for høyt.

Morgan er USAs største stjerne og nikket landet sitt til finalen. 30-åringen har fått kritikk for å vise seg frem mest når det ikke gjelder som mest, lagets ansikt utad er på fronten av Time Magazine og Sports Illustrated, men i mesterskap har hun ikke dominert. Endelig var det hennes store VM-dag.

I FRANKRIKE: Bjørn S. Delebekk (foto) og Trond Johannessen.

Begge kommer normalt sett i 4–3–3, Nederland er omtalt som et «mini-USA», men fremstår på forhånd som en mindre vanskelig motstander enn Frankrike og England var for USA i kvart- og semifinalen.

Men Megan Rapinoe påpeker at USA vet alt om hvor vanskelig det er å slå europeisk motstand etter de tre siste kampene: 2–1 over Spania, 2–1 over Frankrike, 2–1 over England.

Samtidig vet Nederland hvor vanskelig det er å slå USA. Det kunne blitt amerikansk tap i alle tre oppgjørene, men USA taper veldig sjelden jevne oppgjør og har elleve strake VM-seire.

Snart har de nok sikret seg den tolvte.

Her er en vurdering av lagene, utifra de 11-erne de fleste spår på forhånd:

USA (4–3–3)

Alyssa Naeher 7

Chicago-målvakten skal erstatte legenden Hope Solo. Ikke enkelt. Solid, dog ikke satt på enorme prøver. Straffehelt mot England.

Naeher sammen med landslagssjef Jill Ellis etter seieren over England. Foto: PHILIPPE DESMAZES / AFP

Kelley O'Hara 8

Imponerende, særlig i de siste kampene. Voldsom kraft fremover, full kontroll bakover. Vakkert innlegg til 1–0-målet mot England.

Abby Dahlkemper 7

Som oftest bunnsolid. God ballfordeler. Smart og plasseringssterk, merkes ikke alltid at hun (trolig) har full oversikt.

Becky Sauerbrunn 6

Veteran. Fortsatt god, men gjør litt flere feil enn før, som ved Spanias mål i 8-delsfinalen. Nær selvmål og på etterskudd da England fikk straffe.

Disse startet mot Frankrike. Bak fra venstre: Morgan, Mewis, Naeher, Sauerbrunn, Lavelle. Foran: Dahlkemper, O’Hara, Rapinoe, Ertz, Dunn, Heath. Foto: John Walton / EMPICS Sport

Crystal Dunn 8

Formidabel mot Frankrike, også god mot England. Aggressiv duellspiller, vanskelig å komme seg forbi.

Rose Lavelle 8

Har slitt med en hamstringskade, men blir trolig finaleklar. Har det meste, teknikk, raske bein, kjapt hode. Eide 1. omgang mot England.

Rose Lavelle sliter med en hamstringskade. Foto: Francisco Seco / TT NYHETSBYRÅN

Julie Ertz 7

Kanskje USAs aller beste spiller i VM for fire år siden (het da Johnston). Flyttet opp på midtbanen. Rivjern. Råsterk i lufta.

Lindsey Horan 8

Fysisk råsterk, ballsikker. Ikke den kjappeste, men enorm tilstedeværelse på midten. Vakker pasning til Morgans England-mål.

Tobin Heath 9

En driblekunstner på høyrekanten. Portland-stjernen har stor fart og er alltid skapende. Meget sentral, strålende før pause mot England.

Tobin Heath (til høyre) i duell med engelske Tobin Heath. Foto: JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP

Alex Morgan 8

Ingen tvil om potensialet. Matchvinnermålet mot England løfter selvtilliten. Har slitt litt i mesterskap. Kan gå sur hvis hun takles hardt.

Megan Rapinoe 9

Sannsynligvis med igjen etter skaden. Ikke raskest, men autoriteten, fintene, teknikken med begge bein, de distinkte avslutningene, holder verdensklasse.

Sum: 85

NEDERLAND (4–3–3)

Sari van Veenendaal 8

Arsenal-keperen har hatt et strålende mesterskap. Sterke reaksjonsredninger og god i feltet. Den viktigste enkeltspilleren.

Stor i VM: Sari van Veenendaal. Foto: FRANCK FIFE / AFP

Desiree van Lunteren 6

Anvendelig spiller. Solid VM av Freiburg-spilleren, men ikke noe mer. Ikke helt komfortabel i alle situasjoner.

Stefanie van der Gragt 7

Champions League-finalist med Barcelona. Skal være klippen i forsvaret. Har vært god, men må løfte seg ytterligere mot aggressive amerikanere.

Desiree van Lunteren, Sherida Spitse og Stefanie van der Gragt. Foto: Richard Sellers / EMPICS Sport

Dominique Bloodwoorth 7

Har etternavnet fra sin amerikanske ektemann. Vært i Arsenal i fire sesonger. Nå til Wolfsburg. God i lufta, og med ballen i beina.

Merel van Dongen 6

Til daglig i Real Betis. Robust, og den fysikken må hun bruke mot Alex Morgan. Ble ikke europamester. Hennes store mulighet til «revansj».

Jackie Groenen 8

Kraftfull midtbanespiller. Matchvinner mot Sverige med en strålende avslutning. Nederlands beste utespiller i VM. Klar for Manchester United.

Daniëlle van de Donk 8

Offensiv midtbanespiller. Seriemester med Arsenal. Herlig teknikk og har en del vakre scoringer i bagen. Har enda mer å by på.

Danielle van de Donk. Foto: FRANCK FIFE / AFP

Sherida Spitse 7

Vålerenga-spilleren har en strålende dødballfot og skumle frispark, men kan ha en tendens til å dra ned tempoet litt for mye.

Lineth Beerensteyn 6

Bayern-vingen ser ut til å skyve ut Lyons Shanice van de Sanden. Matchvinner mot Canada, seieren som sikret en god vei mot finalen.

Vivianne Miedema 8

Fintesterk kunstner. Arsenal-spissen knuser de fleste scoringsrekorder. Kan lide litt av at hun ikke er av de raskeste. Ikke noe fysisk monster.

Vivianne Miedema sammen med landslagssjef Sarina Wiegman. Foto: DENIS BALIBOUSE / X90072

Lieke Martens 7

Den ball-lekne Barcelona-spilleren har et kjempepotensial, men sliter med en tåskade og måtte ut tidlig mot Sverige.

Sum: 78

Vurdert av Trond Johannessen

