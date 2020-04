JUBEL MOT ENGA: Rosenborgs Alexander Søderlund, Samuel Adegbenro, Vegar Hedenstad og Birger Meling feirer scoring mot Vålerenga på Intility i fjor. Foto: Bjørn S. Delebekk

Overbevist av NFF: Høyre-politiker tror Eliteserien starter i sommer

Stortingspolitiker Tage Pettersen (H) mener Norges Fotballforbund har presentert et opplegg som gjør det mulig å starte Eliteserien i juni eller juli.

– Jeg er positiv. Jeg tror det går, sier Pettersen til VG.

Høyre-politikeren sitter i Stortingets familie- og kulturkomité, som denne uken fikk høre Norges Fotballforbunds planer for oppstart av fotballen. Han er også er president i Norges Ishockeyforbund.

Alle idrettsarrangementer er forbudt i Norge til 15. juni, men torsdag fant Bislett Games en løsning med «Impossible Games» 11. juni. Eksperter har tidligere gitt lite håp for fotballsesongen 2020.

Lørdag ble forbudet mot større arrangementer, med over 500 tilskuere, utvidet til 1. september. Det betyr at det i hvert fall ikke blir publikum på eliteseriekamper før til høsten.

OPTIMIST: Høyres stortingspolitiker Tage Pettersen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– NFF har presentert et apparat som gjør det mulig å komme i gang. Det ligger i fotballens natur at man er opptatt av å ha friske folk, påpeker Pettersen.

Samtidig går FrPs Helge André Njåstad ut i «høyt press» mot kulturminister Abid Raja (V). Han leverer en «bredside»:

– Jeg savner en kulturminister som finner praktiske løsninger sammen med toppklubbene, og får sesongen i gang igjen. Fotball er så viktig for folk flest, og man må kunne finne løsninger. Det er uproblematisk, og vi ser at de klarer det i Tyskland, sier Njåstad.

Han sikter til den tyske ligaforeningen, som har lagt en detaljert plan for å fullføre sesongen for nasjonens to øverste nivå.

Tage Pettersen mener det er svært positivt, også for norsk klubbfotball, at tyske Bundesliga kan begynne igjen i mai, selv om det fortsatt mangler godkjenning fra Angela Merkels regjering og de tyske delstatene.

Norge kan høste erfaring fra helsemyndighetene i landene som kommer i gang, mener han.

– En lissepasning

Han røper at noe av det som diskuteres er å begrense reiser ved å gjennomføre kamper på et færre antall stadioner. Kanskje blir det hyppigere kamper innenfor mindre geografiske områder.

– Hovedbudskapet er at den viktigste krisepakken for fotballen er å få startet Toppserien og Eliteserien. Det er viktigere enn alle andre krisepakker. Det handler om at TV-rettighetene er den største inntektskilden, sier Pettersen.

Han mener at andre idrettsgrener står bak at fotballen får være i førersetet.

– Hvis fotballen kommer i gang, vil det være positivt for andre idretter, sier han.

– Vi kommer til å presse på politisk overfor helsemyndighetene, tillegger han.

VIL HA FOTBALL: Helge André Njåstad (Frp) i stortingssalen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

FrPs Helge André Njåstad har utfordret Raja på temaet i et skriftlig spørsmål på Stortinget.

– Spørsmålet er en lissepasning der han kan sette ballen i åpent mål. Han vil bli den mest populære kulturministeren noensinne, og han vil bli husket for det, mener Njåstad.

– Raja vil kanskje svare at det er opp til helsemyndighetene?

– Her kan han skjære igjennom og finne løsninger. Man har åpnet barnehager og skoler, og man kan finne løsninger som gir minimalt med smittefare, svarer han.

Abid Raja har ikke besvart spørsmålet i Stortinget ennå, og Kulturdepartementet opplyser til VG at han vil svare der først. Torsdag vil Raja røpe mer om hva som skjer med mindre arrangementer.

Opplever responsen som god

NFF har den siste uken også være i møte med Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

– Vi har lagt frem ulike tanker og ideer, og det er smittevernregimet som er rammen. Vi er også mer optimistiske nå, i hvert fall hvis smittesituasjonen holder seg som nå, eller går ned, sier NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt til VG.

Han sier at mulige tiltak er mer spørrende enn konkluderende, og at formatet av ligaene ikke er diskutert med helsemyndigheten ennå.

– Vi opplever at responsen er god, og det har også helsedirektøren bekreftet, sier han.

– Det aller viktigste er at vi har satt i gang en prosess for fotballen og idretten der vi diskuterer problemstillingen. Alle er opptatt av å ta hensyn, og alle er interessert i å finne løsninger, sier han.

Avdelingsdirektør Jakob Linhave i Helsedirektoratet sier følgende:

– Vi kan ikke kommentere fotballforbundets konkrete forslag. Vi vil gi helsefaglige anbefalinger til regjeringens helhetlige vurdering av hvordan vi kan åpne samfunnet, forsiktig og forsvarlig. Det viktigste er å ivareta smittevern og holde viruset nede samtidig som vi åpner opp for noe mer normal aktivitet.

PS! Norsk Toppfotballs Leif Øverland sier til NTB at han blir mer og mer positiv. – Fotballkamper 1. juli er sannsynlig. Og så kan du si at det er en god mulighet for at vi klarer det 15. juni, sier han.

Publisert: 26.04.20 kl. 18:21

