I EUROPA: Ståle Solbakken ledet FC København til avansement i Europa League mot Celtic før coronakrisen satte fotballen på vent.

Solbakken mener «corona-egoismen» rår: – Uverdig

Ståle Solbakken (52) passer seg for å mene noe om når fotballen bør rulle igjen i Danmark.

Den norske FC København-sjefen synes nemlig ikke noe om klubber, både i Danmark og i andre ligaer der sesongen er satt på vent, som uttaler seg om hvordan resten av kampene bør gjennomføres basert på hvordan det går med dem selv.

– Vi er midt i en sesong, så i Danmark er det veldig mange som kommer med sin mening ut fra sin tabellsituasjon. Det synes jeg er uverdig. Derfor har vi lukket helt ned for å synse om det, sier Solbakken til VG.

Han trekker frem England og Italia som andre land der det florerer lignende meningsutvekslinger. Denne uken har en talsmann for Lazio (2. plass i Serie A) truet med rettssak dersom sesongen ikke fullføres, mens Brescia-eier Massimo Cellino (sisteplass i Serie A) har sagt at han nekter å fullføre sesongen, men påpekt at «hvis det trengs at Brescia rykker ned for å redde fotball, så vil jeg akseptere det».

– Det er vel ikke helt tilfeldig at de er seg selv nærmest: Lazio har sin beste sesong noensinne, Brescia har sin verste. Du kan spørre deg om det er tilfeldig at de sier det de sier. Jeg er ikke sikker på det, sier Solbakken.

– Det har vært sånne utspill i Danmark også. Noen har permittert spillere, andre har ikke det, og da er det en fordel å komme i gang raskt for de som ikke har permittert, i motsetning til de som har det. Noen har også investert mye penger i å styrke laget i januar, men kun fått spille tre eller fire kamper etter det, og ikke fått benyttet seg av de nye spillerne.

– Vi i FCK lukker helt ned den diskusjonen om når vi kan begynne, hva som taler for og imot, for hvorfor skal vi vite det hvis ikke de fremste ekspertene er helt sikre? Det gjelder å være varsom med å være bastant, sier Solbakken.

Han var forbannet da FCK måtte spille bortekamp mot Istanbul Basaksehir i Europa League – med tilskuere på tribunen – samtidig som Danmark ble stengt ned som følge av coronaviruset.

– Vi er med i to turneringer, vi er med i Europa og hadde sterke meninger om at vi måtte spille den kampen i Tyrkia der coronaen trolig sprutet rundt ørene på oss, men nå uttaler vi oss ikke om noe av dette fra vårt ståsted, sier Solbakken.

Fotballens nære fremtid er foreløpig like mye i det blå i Danmark som den er i Norge, der eksperters uttalelser om at det er «lite realistisk» med fotball i 2020 har satt fyr på debatten.

Solbakken forteller at FCK trener med grupper på fem eller seks spillere og et par trenere – i tråd med forbudet mot grupper på flere enn ti personer. I Norge tillates kun grupper på fem personer, så handlingsrommet er hakket større for danskene.

De har likevel ikke fått nærmere indikasjoner på når det kan spilles fotballkamper igjen.

– Nå vet vi ingenting før 10. mai. Det er det vi forholder oss til. Da får vi kanskje noen nye hint fra statsministeren, sier Solbakken.

– Hvilke mulige løsninger diskuteres i fotballen?

– Man har vel satt opp noen scenarier, men for meg er det en lek med datoer. Det er myndighetene som til syvende og sist kommer til å bestemme. Fotballen driver en lek med tall, men vi forholder oss til 10. mai.

Den tidligere Lillestrøm- og HamKam-profilen har fulgt med på debatten om norsk fotball, der dystre meldinger fra eksperter på smittevern har skapt reaksjoner blant fotballprofiler og klubbledere.

– Det er ikke sikkert at de har tenkt gjennom alle scenarier når de blir spurt som ekspert, så det kan hende man kommer med et for kjapt svar. Man kan bare bli klokere av at alle legger alle sine forslag på bordet, sier Solbakken.

Han mener utviklingen i både Norge, Danmark og Tyskland – «tre av landene som har best kontroll» – gir grobunn for «smal optimisme».

– Jeg tror ingen vet ennå heller. Men dersom man får mer og mer kontroll, er det naturlig at det blir større fokus på det samfunnsøkonomiske når man vurderer hvor mye man kan åpne, mener FCK-sjefen.

Publisert: 16.04.20 kl. 13:40

