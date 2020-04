ØSTER HUS ARENA: Slik ser Sandnes Ulfs nye stadion ut. Foto: Nanco Hoogstad

Praktanlegg står uåpnet i Sandnes: – Vi har tapt mange millioner

Sandnes Ulf har satset stort på Øster Hus Arena, som har en prislapp på over 200 millioner. Nå risikerer Obosliga-klubben et 2020 uten publikumsinntekter.

– Vi i Sandnes Ulf står nok i en av de mest spesielle situasjonene i Fotball-Norge. Vi har et flunkende nytt stadion som står klart. Det er det vi kjenner mest på. Vi har brukt åtte år på dette og satset mye. Nå skulle vi vise dette frem for alle – for byen vår, for sponsorer, for supportere, for mediene og for resten av Norge, sier daglig leder Tom Rune Espedal.

Sandnes Ulf-sjefen sitter på et 18.000 kvadratmeter stort stadionområde sammen med bare tre andre medarbeidere da han snakker med VG på telefon. Resten av klubbens ansatte, inkludert spillerne, er permittert.

2020 skulle bli et helt spesielt år for de lyseblå, med positivt fortegn. Plutselig førte coronaviruset til at fremtidsutsiktene endret seg til det motsatte.

DAGLIG LEDER: Tom Rune Espedal avbildet i forbindelse med en eliteseriekamp i 2012. Foto: Kent Skibstad, NTB scanpix

Store tap

Stadionåpningen mot Viking i mars måtte plutselig avlyses. Bare dét kostet klubben 700.000–800.000 kroner i tapte inntekter. I tillegg er sommerens planlagte konsert med rockebandet «Kiss» tatt av plakaten.

– Vi sto på hoppkanten til noe nytt. Så stoppet alt opp. Vi har satset, noe som har gjort at vi har dratt på oss ekstra kostnader. Det gjør situasjonen utfordrende. Samtidig ser vi at dette rammer hele samfunnet. Vi har nå gjort grep for å sikre klubben og verdiene våre, forteller Espedal.

Sandnes Ulfs daglige leder estimerer at rundt syv-åtte millioner kroner i verste fall blir tapt. Det er i et scenario hvor laget får spille deler av sesongen med publikum.

– Vi har også et konferansesenter som står tomt. Vi har tapt mange millioner bare på aktiviteter. Hvis alt går galt, snakker vi fort om syv-åtte millioner kroner tapt. Det sier seg selv at ikke alle takler det i løpet av natten.

Tirsdag sa kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) at han ikke kunne garantere at det blir spilt fotball fra sommeren av. Hvis det åpnes for kamper, er det svært usikkert om det blir med supportere på tribunene. Dermed risikerer klubbene et 2020 uten publikumsinntekter.

Sandnes-ordfører Stanley Wirak (Ap) føler med byens lyseblå lag.

– Det er kjempedumt at det ble sånn. Og jeg forstår at det kanskje ikke blir noen seriestart før etter sommeren, i beste fall. Det er synd. De sitter med en ny stadion, og har ingen aktivitet. Men liv og helse går først. Sånn må det være, sier Wirak til VG.

NY STADION: Øster Hus Arena venter på å bli åpnet. Foto: Nanco Hoogstad

– Vi må ha tro

Espedal opplyser at Sandnes Ulf har gjort en «ærlig» analyse av klubbens kostnader og inntektstap. I etterkant har Sandnes Ulf redusert 50–60 prosent av utgiftene gjennom kutt i postene for drift og lønn.

– Vi har permittert så å si hele klubben. Så har vi redusert driften på selve anlegget og stadion. Vi har tatt de grepene vi kan gjøre for å være klar til når det starter opp igjen, sier Espedal.

Han forteller at de har merket at næringslivet i regionen er hardt rammet, men han ber alle om å beholde både roen og troen på at det vil gå bra.

– Det er sponsorer som har tatt kontakt og sagt at de vil vente med betalinger. I denne situasjonen er det viktig for oss å ha en dialog med samarbeidspartnere, spillere og ansatte. For vi må ha tro på at vi kan få dette til, og det har vi, sier Sandnes Ulfs mangeårige leder, før han legger til:

– Jeg har opplevd opprykk, nedrykk og økonomiske kriser, men dette er noe helt nytt. Vi er i en utfordrende tid, men vi har masse tro at vi skal klare oss gjennom det. Vi må bare leve i øyeblikket og gjøre de grepene vi kan.

Publisert: 09.04.20 kl. 22:01

