Lagerbäck: – Dette var rock n’roll

ULLEVAAL (VG) (Norge-Sverige 3–3) Lars Lagerbäck kan aldri huske å ha mistet en 2–0-ledelse som landslagstrener i fotball.

Det sier en 70-åring som har vært sjef for landslagene både i Sverige, Nigeria, Island og Norge.

– Nei, jeg kan ikke huske å ha mistet noen 2–0-ledelse med A-landslag, sier Lagerbäck etter den ekstremt dramatiske 3–3-kampen mot Sverige.

– Vi skal kontrollere når det står 2–0. Det klarer vi dessverre ikke. Samtidig må vi være takknemlig for at vi får 3–3 på kampens siste spark.

På spørsmålet om hva som skjedde, svarer svensken:

– Samhandlingen fungerte ikke. Vi tapte mye ball.

– Det var veldig «öppna landskap». Iblant gikk det bare på rus. Vi er ikke så kompakte som vi skal være, vi er ikke så besluttsomme som vi skal være. Det var ingen av kampene i fjor som lignet på denne, sa Lagerbäck i møte med norske og svenske medier.

Landslagssjefen trodde det skulle handle om to velorganiserte lag og kanskje få scoringer. Men i stedet var det full fart begge veier.

– Det var mye rock n’roll i kveld, fastslo Lagerbäck - og brukte ordet «fiksjon» om at det kunne bli slik.

– Jeg kunne ikke gjette noe sånn. Begge lag var overambisiøse. Begge lag mistet grunnorganiseringen, fortsatte landslagssjefen.

Noen minutter tidligere hadde hans venn Janne Andersson sittet og sagt omtrent det samme. Begge var bare passe fornøyd.

– Jeg har holdt på med dette i 37 år, og har aldri opplevd noe lignende, sa Sveriges landslagssjef.

– Når vi snur som dette, men ennå ikke får med oss tre poeng, så er det enormt surt.

– Det er to tapte poeng for både Sverige og oss, sier Lagerbäck.

– Er ett poeng på disse to kampene for lite?

– Hvis de taper for Spania og vi slår Romania, så ligger vi likt.

Janne Andersson var naturlig nok veldig opptatt av at det første norske målet kom etter offside.

– Dommerne innrømmet det i pausen. Men det var jo ikke VAR. For meg gjelder ikke det målet, smilte Andersson.

Lars Lagerbäck er ikke sikker på hva han mener om VAR:

– Jeg er 50–50. Det skal være tydelig hva det skal brukes til. Nå de går flere sekvenser tilbake, som vi har sett i Champions League, så er jeg tvilsomt.

Svenskene snakket etterpå litt om «det nye Sverige» med en rekke nye spillere som er på vei opp.

– Vi spiller igjennom til et antall målsjanser. Samtidig er jeg uhørt «besviken» over at vi ikke får med oss tre poeng, sa Janne Andersson.

Det har vært en turbulent landslagsperiode for Sverige, men utbyttet er likevel fire poeng etter seier over Romania og uavgjort mot Norge.

– Ja, vi har hatt forfall og skadeproblemer. Vi har ikke hatt flyt. Det er derfor moro å se spillere fungere så bra sammen selv om de aldri har spilt sammen. Det viser hvilken jækla bra gjeng dette er, sa den svenske landslagssjefen.

