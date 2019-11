Helland svarer Keita: – Han er sjarmerende som alltid, han

DRAMMEN (VG) (Strømsgodset-Rosenborg 3–3) Mens Pål André Helland (29) regner med at Muhamed Keita (29) har punget ut 10.000 kroner til Barnekreftforeningen etter et tapt veddemål, varsler Keita at han vil ha revansj og omkamp.

Ordkrigen startet allerede før 3–3-duellen i Drammen, en batalje som handlet om overlevelse i Eliteserien for Strømsgodset og en plass i Europa for Rosenborg.

– Jeg og Helland unngår hverandre fint vi. Han sitter på benken og jeg spiller, sa Keita med glimt i øyet om hvordan han skulle unngår «pengeinnkreveren» fra Trøndelag.

– Han er sjarmerende som alltid, han. Det får stå for hans regning. Jeg tror ikke jeg kommer til å bli invitert på middag til ham. Det samme gjelder vel andre veien, svarer Helland, som entret banen i samme minutt som Muhamed Keita forlot den.

Begge de to «kranglefantene» var involvert i scoring i tut og kjør-oppgjøret på Marienlyst.

– Det var en kamp totalt uten kontroll med to lag som forsvarer seg dårlig, konkluderer Rosenborg-trener Eirik Horneland på Max etter kampen, som får støtte av Helland som oppsummerer kunstgresskampen slik:

– Hawaii-skit.

– Jeg tilfører det jeg alltid tilfører: Det lille ekstra, sa Keita i intervjuet med Max før fredagens fartsfylte oppgjør i Drammen.

Keita: - Surt

Som sagt som gjort. På stillingen 1-1 curlet Keita inn ledermålet for Strømsgodset på vakkert vis etter en ellers anonym opptreden.

– Ja, men det viktigste er at vi spiller en bra kamp. Det er litt surt at vi ikke vinner, men begge lag fortjente ett poeng, sier Keita til VG.

Se hele forløpet til veddemålet her:

Før 2017-sesongen mente daværende Vålerenga-spiller Keita at Oslo-klubbens angrepsrekke ville knuse angrepsrekka til Rosenborg i antall scoringer. Det veddemålet tapte Keita med glans.

Men de 10.000 kronene har Keita foreløpig ikke punget ut.

– De skulle gå uavkortet til barnekreftforeningen, så jeg regner med at de har gjort det. Jeg kan ikke se for meg at han har noe viktigere å bruke pengene på, sier Helland.

RBK-kanten kom på banen etter 72 minutter, idet Mike Jensen sto og ventet på å få tatt Rosenborgs straffespark. Samtidig ble Keita tatt av banen.

Sekunder senere sto det 2-2 på Marienlyst.

– Det er ikke plass til oss begge på banen. Nei da, Helland er en klassespiller og det er synd at en så god spiller skal sitte på benken i Eliteserien. Han er en kollega selv om vi snakker litt til hverandre i media. Jeg håper han kommer seg på banen snart, og får vist hva han er god for, melder Keita.

– Hva skjer med pengene?

– Vi må vente med det der til neste år, så får vi starte et nytt veddemål. Sist gikk jeg etter to måneder, og det er litt vanskelig å ha et veddemål når man ikke spiller i samme liga. Før neste sesong får vi ta hverandre i media og bli enige om hva straffen skal bli, melder Strømsgodset-spilleren.

Også Helland fikk presentert seg på banen: Innbytteren «brøytet» seg vei i Strømsgodset-feltet, og skjøt innlegget inn foran mål. Ballen endte i garnet, via Jakob Glesnes sin fot. 3–2 til Rosenborg.

Men Godset kom tilbake i det høydramatiske oppgjøret: Lars Sætra var mannen som noe forfjamset sørget for 3–3. Ballen så ut til å treffe ham i ryggen før den gikk i mål.

– Vi trengte den, gliste Sætra, som vanligvis spiller midtstopper, da han snakket med Eurosport etter kampen.

– Det er et enkelt mål, men et godt våpen ha til slutt, sier en mellomfornøyd Godset-trener Henrik Pedersen.

Fotballen som ble spilt på Marienlyst var akkurat sånn det skal være mellom to lag som har mye å spille for. Det var tut og kjør, intenst og sjanser og mål begge veier.

Mikkel Maigaard satte også et noe omdiskutert straffespark for Strømsgodset.

– Jeg ble truffet sykt hardt, sier Kristoffer Tokstad til Max om situasjonen der Rosenborg-keeper André Hansen kom ut på klønete vis og dultet borti Birger Meling, som igjen smalt i Tokstad.

Dominoeffekten ga straffespark til hjemmelaget.

– Det er en klassisk «ball og mann»-situasjon. Vi kolliderer mens jeg sparker bort ballen, fortalte Hansen, som ikke ville kritisere dommer Svein Oddvar Moen for avgjørelsen.

