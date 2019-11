SMELL: Vålerengas Marie Dølvik Markussen fikk seg en smell, og holdt seg til hodet i 1. omgang, men sier det ikke hadde noe med det harde kunstgresset å gjøre. Hun fullførte kampen, og scoret 2–0-målet. Foto: Marit Hommedal

Vålerenga sikret historisk sølv og CL-plass på «isbanen»: – Ble overrasket

(Arna-Bjørnar - Vålerenga 0–2) Både Vålerenga og Arna-Bjørnar varslet at spilleforholdene på Arna idrettspark var uforsvarlige før avspark. Men – kampen ble spilt, og VIF sikret Champions League-spill neste sesong.

– Jeg ble veldig overrasket over at det ble kamp. Det var veldig hardt og glatt, så man turte ikke gå «all in». Det ble til at man beveget seg litt unaturlig, men det gikk greit, sier Vålerenga-spiller Marie Dølvik Markussen.

Hverken VIF eller hjemmelaget Arna-Bjørnar hadde lyst til å spille kampen på den beinharde kunstgressmatta lørdag formiddag, men dommer ga grønt lys, og kampen ble spilt tross protestene.

Markussen satte selv inn 2–0 etter at Rikke Marie Madsen hadde banket bortelagets første opp i nettaket noen minutter tidligere.

– Det var veldig gøy. Vi gikk ut der og var aggressive, og var enige om å bare gjøre som vi gjør til vanlig, sier Markussen.

Bortelaget trygget inn ledelsen, og sikret dermed 2.-plassen i Toppserien. Det er første gang Vålerenga tar sølv.

Det betyr også at hovedstadslaget sikret seg muligheten til å nå Champions League-sluttspillet neste sesong.

– Det er veldig deilig. Det har løsnet veldig for oss i år, og vi har stått på hele veien. Vi ga aldri opp, og å gjøre det i siste seriekamp er fantastisk, sier tromsøværingen mens festmusikken dundrer fra anlegget i bakgrunnen.

Nå venter cupfinalen mot LSK Kvinner neste lørdag, men 22-åringen sier de ikke legger noen demper på feiringen av den grunn.

– Det er klart vi skal nyte en 2. plass, og så får vi begynne å lade opp til cupfinalen i morgen, sier hun.

VANT: Vålerenga skulle helst sett at kampen ble flyttet innendørs, men kjempet seg til en 2–0-seier på det kalde kunstgresset lørdag formiddag. Foto: Marit Hommedal

Kunne stjålet sølvet

Klepp var i posisjon til å stjele sølvet om de slo bunnlaget Fart på bortebane, men de var avhengig av at Vålerenga ikke vant sin kamp. Slik gikk det ikke. Likevel avsluttet de sesongen på best tenkelig vis med en knusende 6-1-seier.

Seriegullet sikret LSK Kvinner seg tre runder før slutt da de spilte uavgjort mot Kolbotn. Dermed skrev romerikingene historie med seks strake seriegull, og sju gull på de siste åtte årene. Det til tross for at stjerner som Guro Reiten og Ingrid Syrstad Engen forlot klubben midtveis i sesongen.

I den avsluttende kampen spilte de 2-2 bortebane mot Stabæk etter to mål av rutinerte Elise Thorsnes. Med det ble hun delt toppscorer i klubben med Guro Reiten. Begge med 12 mål hver. Reiten spilte kun ti kamper før hun ble hentet av den engelske toppklubben Chelsea.

Cordner ble toppscorer og skadd

I kampen mellom Røa og Sandviken skulle kampen om toppscorertittelen avgjøres. Vertene ledet 2-0, men gjestene fra Bergen kom tilbake til 2–2 etter ett mål av blant annet Kennya Cordner. Landslagsspillerne fra Trinidad og Tobago scoret det første målet til Sandviken, og ble felt og skadd da gjestene fikk straffe ti minutter før slutt.

Cordner var såpass skadd at hun ikke kunne ta straffesparket som Kirvil Odden Sundsfjord reddet fra Maria Brochmann. Likevel holdt 17 mål til å bli toppscorer med ett mål foran Røas Synne Jensen.

Før den siste serierunden var det klart at Fart og Stabæk hadde rykket ned, mens Lyn skal ut i kvalifisering mot Fløya. Det ble klart da Oslo-laget spilte 0–0 borte mot Kolbotn.

Trondheims-Ørn avsluttet sesongen med 1–0-seier borte mot Avaldsnes. Mye tyder på at trønderne fra neste år blir en del av Rosenborg.

