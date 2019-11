Ny Haaland-rekord i Salzburg-drama

NAPOLI (VG) (Napoli-Red Bull Salzburg 1–1) Erling Braut Haaland (19) skrev Champions League-historie med sitt syvende mål i oppgjøret mot Napoli - men østerrikerne står nå i fare for å ryke ut av turneringen.

Det var store forventninger til Haaland i forkant av skjebnekampen og nordmannen innfridde nærmest umiddelbart. Salzburg-juvelen overlistet Napoli-keeper Alex Meret (22) på kjølig vis fra straffemerket før det var spilt 11 minutter her i Sør-Italia.

Nettkjenningen gjør at unikumet fra Bryne fortsetter å skrive Champions League-historie. Haaland er nå toppscorer med utrolige syv mål. Ingen har noen gang produsert like mange i løpet av sine fire første opptredener i turneringen.

Problemet for Salzburg er at 1–1-resultatet foran over 30.000 tilskuere på Stadio San Paolo gjør at Napoli og Liverpool er store favoritter til å gå videre fra gruppen.

BRENNHET: Braut Haaland er toppscorer i Champions League. Her fra hjemmekampen mot Napoli for to uker siden. Foto: KRUGFOTO

Napoli slo tilbake

I kveldens kamp jobbet Salzburg-mannskapet hardt for å holde på ledelsen. Trener Jesse Marsch (45) stilte også med en trebackslinje i et forsøk på å være solide defensivt. Det holdt lenge - men ikke hele omgangen.

For Napoli rullet opp syv store sjanser før Hirving Lozano (24) utlignet minuttet før pause ved å lure ballen inn i korthjørnet fra rundt 20 meter.

Det fikk amerikanske Marsch til å ta grep igjen, noe som innebar en formasjonsendring til fire mann i forsvarsleddet i stedet for fem. Trekket må kunne sies å være delvis vellykket, for Salzburg ble raskt det førende laget.

På topp var Braut Haaland blant rødtrøyenes mest bevegelige spillere, men til hans frustrasjon ga Napoli bort små rom ved å ligge kompakt. Samtidig utgjorde italienske Lorenzo Insigne, belgiske Dries Mertens og målscorer Lozano hele tiden en potensiell kontringstrussel.

Et kvarter før slutt bestemte også Salzburg-sjefen seg for å erstatte Haaland med Patson Daka - i stedet for å bruke begge de målfarlige angriperne samtidig i jakten på det som ville vært et ekstremt viktig seiersmål.

Haalands rekorder

Selv om Haaland trolig finner ingen trøst i at han har skrevet seg inn i fotballens historiebøker flere ganger denne sesongen, er dette noen av rekordene som nå tilhører nordmannen:

Første spiller til å score hat-trick i første omgang av Champions League-debuten.

Første spiller til å score seks mål på sine tre første Champions League-opptredener.

Første spiller til å score syv mål på sine fire første Champions League-opptredener.

Liverpool i tet

Med to runder igjen er østerrikerne fire poeng bak andreplasserte Napoli på tabellen, og italienerne har igjen tabelljumbo Genk på hjemmebane.

På Anfield vant Liverpool mot Sander Berges belgiske lag og topper gruppen med ni poeng. To klubber går videre til 8-delsfinalene.

Neste Champions League-oppgjør for Salzburg er mot nevnte Genk. Det spilles i Belgia 27. november. Deretter kommer Liverpool til Østerrike 10. desember.

Slik ser gruppe E ut med to runder igjen:

Liverpool - 9 poeng

Napoli - 8 poeng

Salzburg - 4 poeng

Genk - 1 poeng

