VOLDSOFFER: Denne fotballspilleren opplevde å bli slått ned på fotballbanen. Foto: Thomas Andreassen

Offer for fotballvold: – Jeg tenkte aldri tanken på å anmelde

Et offer for vold på fotballbanen blir overrasket når han får vite at motspilleren kunne havnet i fengsel for det han gjorde mot ham.

Nå nettopp







Spilleren det er snakk om ble slått ned av en motspiller for noen år siden. Han politianmeldte aldri saken.

Nå anslår strafferettsadvokaten Marius Dietrichson, som leder Advokatforeningens forsvarergruppe, at motspilleren kunne fått 21 dager ubetinget fengsel for slaget hvis det hadde endt hos en domstol. En annen strafferettsjurist anslår også at slaget kunne ført til fengsel, men betinget.

OVERRASKET: Spilleren hadde ikke tenkt på at motspilleren kunne fått fengselsstraff hvis han hadde politianmeldt. Foto: Thomas Andreassen

– Jeg må si det kommer litt som en overraskelse at det kunne gitt fengselsstraff, sier spilleren når VG har fortalt ham om juristenes vurdering av saken hans.

Etter en kort tenkepause fortsetter han:

– Eller kanskje ikke overraskende, for det er jo en voldshandling. Hadde det skjedd utenfor idrettsbanen, ville det vært naturlig å tenke at dette hadde blitt fulgt opp videre og medført konsekvenser for personen som gjorde det.

Spillerens sak har blitt vurdert av juristene i forbindelse med en juridisk gjennomgang av alle de 103 volds- og trusselhendelsene Fotballforbundet har behandlet siden 2010. Se de mulige straffene her:

Likevel var han aldri i nærheten av å anmelde motspilleren som slo ham ned.

– Jeg tenkte aldri tanken på å politianmelde det da det skjedde, sier spilleren, som var i første halvdel av 20-årene da det skjedde.

– Hvorfor ikke, tror du?

– Man ser seg kanskje litt blind på at dette er noe som skjer på en idrettsbane. Det er et system rundt deg med klubb og andre aktører, så du forventer vel bare at systemet tar seg av det, sier spilleren.

Det mener han er til forskjell fra om han for eksempel hadde blitt slått ned på åpen gate.

– Der er det nok lettere å tenke at hvis ikke jeg anmelder dette, så skjer det ingenting.

En annen av sakene NFF har behandlet er denne:

Publisert: 15.11.19 kl. 05:04







Mer om