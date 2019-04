Utfallet av denne situasjonen mellom Fred og Ivan Rakitic, der det først ble blåst straffe, ble omgjort etter at dommeren sjekket videobildene. Foto: Craig Mercer / Sportimage/PA Images

VAR-motstanden må på museum

Gamle vaner er vonde å vende, og vi blir aldri kvitt alle feil. Men det begynner å bli vanskelig å argumentere mot et system som alt i alt gjør toppfotballen mer rettferdig.

Tenk deg hvordan en verden uten VAR (videoassistert dømming) hadde sett ut en sen tirsdag i Barcelona .

Da hadde mye krefter gått med til det som skjedde etter 11 minutter.

Dommer Felix Brych blåste straffe, fordi han mente at Fred hadde kakket Ivan Rakitic ulovlig i leggen.

Men falt kroaten strengt tatt litt lett?

Var egentlig United-spilleren på ballen eller beinet?

Inntil nylig hadde den spontane avgjørelsen uansett blitt stående.

Deretter kunne tv-seere ha benyttet seg av muligheten dommeren ikke hadde - til å se situasjonen om igjen - og ettermælet hadde blitt at hjemmelaget fikk en billig straffe på et viktig tidspunkt.

I stedet ble situasjonen i praksis en parentes, etter at dommeren effektivt tok en videokikk.

Og ombestemte seg.

Dette er bare ett av en utallig rekke eksempler på at potensielt avgjørende situasjoner får det utfallet som er mest fair.

Har vi ikke da tatt et langt steg i riktig retning?

Blant dem som tviholder på fortidens fortreffelighet, før teknologien blandet seg inn i fotballen for alvor, trekkes det gjerne frem enkelteksempler med motsatt fortegn.

Det kan dreie seg om at man mener at dommeren bommet, selv etter en ekstrarunde på skjermen.

Eller det kan handle om at sammenlignbare situasjoner vurderes ulikt, noe som for eksempel var tema rundt kvartfinaleoppgjørene i Champions League tirsdag i forrige uke.

En tredje variant er klaging over at det bare snakkes litt på øret i ett tilfelle, mens dommeren løper bort for å se ved en annen situasjon, uten at man ser intuitivt åpenbare runner til den ulike vektingen.

Akkurat her er vi ved den litt for utbredte misforståelsen rundt hva VAR skal være - og hva VAR ikke skal være.

Du er dømt til å bli skuffet om forventningene er en mirakelkur, som gir objektive svar på hver eneste kontroversielle situasjon, og hvor enhver feil blir luket vekk.

Det har jo aldri vært meningen at kameraer skal erstatte kamplederen.

Det er selvsagt fortsatt dommeren som dømmer, men han kan få verdifull hjelp på veien. Dermed forblir både skjønn og tolkninger relevante faktorer, inntil videre ikke minst rundt hands-avgjørelser, men under mer opplyste forutsetninger.

Poenget er altså å tilføre et ekstra hjelpemiddel i situasjonene som kan få størst betydning, verken mer eller mindre.

Hvilke holdbare argumenter taler da egentlig imot VAR?

Jada, vi kan jobbe med effektivitet, tidsbruk og spørsmål om terskel for hva som skal sjekkes, men da snakker vi om hvordan et forholdsvis ferskt system skal håndheves.

Det er noe annet enn den prinsipielle debatten for eller mot VAR. Der fremstår det i sum åpenbart av fordelene med å få sjansen til en bedre kvalitetssikring - for å luke ut potensielt store feil - er langt flere enn ulempene.

Også i ferskere situasjoner som har medført VAR-kritikk, er det vanskelig å se noe prinsipielt argument mot muligheten for en ekstrasjekk.

Thiago Silva fra PSG var lite fornøyd da Manchester United fikk straffe etter VAR-sjekk i åttendedelsfinalen. Den satte Marcus Rashford deretter i mål. Foto: John Walton / PA Wire

Uansett hva man mener om situasjonen på tampen av åttendedelsfinalen, da Manchester United fikk straffe mot PSG og gikk videre: Er det gode grunner for at dommer Damir Skomina ikke skulle fått sjansen til å danne seg et best mulig grunnlag for et så viktig valg?

Her er vi vel midt i det som tidvis preger mye av fotballordskiftet - spennet mellom fornuft og følelser.

Det finnes emosjonelle argumenter for å bevare en større sammenheng mellom skjønn og sjarm.

Men legger man det rent rasjonelle til grunn, er det helt logisk at teknologien skal få bidra til svar.

Alt VAR nemlig ikke bedre før.

Publisert: 17.04.19 kl. 13:59