Ronny Deila om Chidera Ejuke: – Ikke sett det beste fra ham ennå

VALLE (VG) Chidera Ejukes (21) drømmemål mot Tromsø har gått sin seiersgang på sosiale medier. Vålerenga-trener Ronny Deila tror han også har mer på lager.

– Jeg er ganske trygg på at vi ikke har sett det beste fra Ejuke ennå: Det kommer til å komme mye bra derfra, sier Deila til VG etter en økt i påskeferien.

Etter to tap ga Deilas mannskap Klanen en festoppvisning hjemme mot Tromsø sist runde. Og den beste soloprestasjonen sto Ejuke for.

Han danset seg gjennom det som var av Tromsø-spillere foran han og scoret dette herlige målet. I etterkant har scoringen tatt av i sosiale medier. På den populære Instagram-kontoen 433 har nesten tre millioner kontoer sett det:

– Det er galskap. Seriøst. Det er bare galskap, sier Ejuke til VG.

Han mener det er karrierens beste mål foreløpig

– Det gir motivasjon og er kun positivt. Det er morsomt for laget å få oppmerksomhet, sier han.

Deila omtaler det som en fantastisk scoring.

– Han har ferdigheter som er litt utenom det vanlige i Eliteserien. Det fikk han vist der. Det er moro for ham og for oss, sier treneren, som liker å juble for mål:

Den nigerianske kantspilleren har avtale med Vålerenga ut 2021-sesongen. Agenten Atta Aneke sier klubber følger med på han.

– Det gjør det alltid. Det handler om å levere stabilt lenge. Akkurat nå er det ikke noe konkrete klubber som vil kjøpe Ejuke, og det er vanskelig å si nå om det vil skje noe i sommer eller etter sesongen, sier Aneke.

– Det er litt tidlig med en overgang, men fortsetter han på det nivået, kommer interessen. Det skjønner jeg også, for han har spesielle kvaliteter, sier Deila.

les også Publikumstrenden i Eliteserien er en trussel

Ejuke selv understreker at han stortrives i hovedstadsklubben, men drømmer om en av de store ligaene en dag.

– Det er drømmen til alle unge spillere. Det ville vært en stor ære for meg, sier Ejuke.

Mandag klokken 20.00 venter Brann for Vålerenga.

– Ejuke ser bare bedre og bedre ut. Han tar steg hele tiden og er flink til å ta til seg læring. Han blir bedre og bedre på valg, og mer og mer effektiv. Det er viktig for oss, sier Deila.

