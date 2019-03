KONTROVERSIELL LAGKAMERAT: Martin Ødegaard (t.v.) har opplevd hvordan det er å være tett på Sergio Ramos i treningshverdagen. Foto: Robert Cianflone / Getty Images

Ødegaard hyller omstridte Sergio Ramos: – En stor leder

OLIVA (VG) Det norske landslaget skal bryne seg på Spanias beryktede midtstopper Sergio Ramos (32). Én av dem har opplevd den kontroversielle stjernen på nært hold.

Martin Ødegaard har trent daglig med Ramos i Real Madrid og har følgende innside-informasjon om spanjolenes største profil før lørdagens landskamp på Mestalla i Valencia:

– Det er jo som dere ser på TV. Han er en ledertype. Når han prater, så hører du etter. Han er en sjef som tar ansvar både på trening, på kamp og i garderoben. En stor leder som er veldig viktig å ha på et lag.

– Han har noen skitne triks. Har du blitt utsatt for noen av de på trening?

– Det kjennetegner alle de guttene der. Når de går på banen, så handler det om én ting, og det er å vinne. Da gjør man alt som skal til. Det er litt kulturen der, og da kan det noen ganger bli litt skitne triks. På trening blir det mer tull, men det har vært situasjoner hvor vi spiller på små mål og folk velter målet i stedet for å slippe inn ballen, sier Ødegaard til VG.

Det er mer alvorlige ting enn velting av mål på trening som har gjort Ramos til en av fotballens mest forhatte figurer. Duellen som skadet Mohamed Salah i Champions League-finalen, eller albueslaget mot Viktoria Plzen i høst, er blant episodene som har skapt furore rundt Ramos det siste året.

– Kynisk og ekkel

Han har vunnet alt som kan vinnes i fotballverdenen, og er den første kapteinen til å løfte Champions League-trofeet tre år på rad, men Ramos har også rukket å opparbeide seg litt av en kortsamling: 25 utvisninger er klubbrekord i Real Madrid, og spanjolen topper listen over flest kort totalt både i LaLiga, Champions League og på det spanske landslaget.

– Han er en kynisk og ekkel spiller, selvfølgelig. Han har litt skitne triks, sier Mohamed Elyounoussi, som likevel – i likhet med de fleste av lagkameratene sine – er full av beundring for Ramos:

– Du kan synes den siden av ham er negativ, at han er usportslig og ikke «fair play», men jeg ser på ham som verdens beste forsvarer.

Per Kristian Bråtveit kaller også Ramos for «en ekkel spiller».

– Han kan plutselig tråkke på deg, gi deg en albue eller noe sånt, men han er en sinnssykt god spiller også. Det er en sinnssyk vinnerskalle. Han gjør alt for å vinne samme hvor stygt det ser ut, sier Norges tredjekeeper.

Her kan du se en som har fått oppleve en Ramos-albue:

– Han er elsket og hatet. Det er et tegn på at man har gjort noe rett. Hvis du holder med Real Madrid, så vil jeg tro at du elsker ham, og hvis du holder med alle andre lag, så har du ikke et godt forhold til ham, sier Alexander Sørloth, som også plasserer ham i verdenstoppen blant forsvarsspillere.

Ajer: – Synes det er litt sært

Kristoffer Ajer sier han ser opp til Ramos, og forstår lite av hatet mot spanjolen.

– Jeg synes jo det er litt sært at man kan hate en som har vunnet alt som er å vinne, og som er kaptein på et av verdens største fotballag. Det er en av verdens beste fotballspillere som vi skal spille mot.

– Hva tenker du om spillestilen hans?

– Jeg tenker at han bruker de tjuvtriksene for å vinne troféer, og det har fungert så langt. Jeg er en som ønsker å vinne trofeer selv, og jeg vet hvor langt man må gå for å klare det, så jeg ser kun opp til det han holder på med, sier Ajer, som er vant til en tøff stil i Skottland:

Tarik har en Ramos-plan

Joshua King, som skal ut i en muskelfylt duell med Ramos på Mestalla, sier han også er «veldig fan» av 31-åringen «både som spiller og som type».

– Han bryr seg ikke om hvem han spiller mot. Han har landslagsspillere han spiller med for Spania, men når han møter dem mot Barcelona, så blir det helt glemt. Mentaliteten hans… Den er kanskje litt stygg, men sånt liker jeg, sier Norges stjernespiss.

Tarik Elyounoussi, som kanskje blir Kings spisspartner i møte med Ramos og de andre spanjolene, har en plan for hvordan han skal lure seg unna superstjernen.

– Jeg vil helst ikke inn i en duell med Ramos. Det blir vanskelig. Da må jeg finne på noe annet. Han er ikke så glad i spillere som løper rundt ham. Så jeg må være et slags uromoment, en klegg, rett og slett. Det tror jeg ikke han setter pris på.

