Kings trener om påstått Manchester United-bud: – Jeg vil ikke benekte det

MANCHESTER/OSLO (VG) Ole Gunnar Solskjær skal være på spissjakt og kobles til landsmannen Joshua King (27) av flere britiske medier. Bournemouth-manager Eddie Howe vil ikke avvise Manchester United-interessen.

– Jeg vil ikke benekte noe av det dere har lest, men jeg vil ikke snakke så mye om det. Han (Joshua King) er høyt verdsatt og elsket av oss. Han er en stor del av laget vårt. Han har fart og styrke, i tillegg til tekniske ferdigheter og øye for mål, sier Eddie Howe på fredagens pressekonferanse.

Det var The Telegraph som først omtalte nyheten om at Manchester United hadde lagt inn et bud på Joshua King. Deretter kastet BBC-journalist Simon Stone og The Athletic seg på.

Dette ble naturligvis tema på pressekonferansen til Howe før deres møte med Aston Villa lørdag ettermiddag.

– Det kommer til å bli en avgjørelse tatt av direktøren og eieren. Jeg elsker Josh som spiller og som person. Jeg vet hva Manchester United betyr for ham med tanke på historien hans, så jeg forstår ham.

Joshua King var selv i Manchester United-systemet for noen år siden, og da han var på de røde djevlenes reservelag, hadde han nettopp Solskjær som trener. Nordmannen har gått skadet siden desember:

Manchester United, som i går kapret Bruno Fernandes, skal ønske å forsterke laget ytterligere med en spiss, og Solskjær skal ha sett seg ut Joshua King som et mål før overgangsvinduet stenger i kveld.

VG har vært i kontakt med Manchester United, som for øyeblikket ikke vil kommentere King-spekulasjonene.

Det første budet fra Solskjær & co. skal ha blitt avslått av Bournemouth, som ikke skal være spesielt interesserte i å selge. Ifølge Sky Sports kan Manchester United komme tilbake med et nytt bud på overgangsvinduets siste dag.

Tidsfristen for alle overganger i Premier League løper ut ved midnatt – altså i det fredag 31. januar blir lørdag 1. februar.

– Han er en spiller Manchester United vet mye om. Han kom gjennom akademiet og Solskjær kjenner ham godt. Det vil ikke overraske meg om United prøvde på nytt. Det er et interessant navn som har mer kraft enn Salomon Rondon eller Willian José, sier Sky Sports-reporteren James Cooper.

