Syrstad Engen om Tyskland-sjokket: – Mamma måtte mate meg

Ingrid Syrstad Engen (21) har funnet seg til rette i Wolfsburg, men hun gikk på en skikkelig smell da hun kom til den europeiske toppklubben etter VM i fjor sommer.

– Det er den hardeste opplevelsen jeg har hatt, svarer hun på spørsmål fra VG i forbindelse med saken hun publiserte på hjemmesiden til Toppfotball Kvinner onsdag.

Der forteller den tidligere Trondheims-Ørn- og LSK Kvinner-spilleren om sitt første møte med tyske Wolfsburg, noen uker etter at hun hadde spilt VM for Norge i Frankrike. Hun bruker ikke ordet selv, men det virker å ha vært sjokkartet.

«BLE LIGGENDE PÅ STUEGULVET I TO TIMER MENS MAMMA MÅTTE MATE MEG – Syrstad Eggen om tysk fotballs knallharde treningsregime» er tittelen til landslagsstjernens detaljrike tekst.

– Jeg skjønner ikke hvorfor jeg la meg på sofaen i stedet for gulvet, bemerker hun et halvt år senere.

Hun hadde fotball i bena, som hun uttrykker det, og en laktat-test viste get odt resultat. Midtbanespilleren sier hun er vant til å ha god fysisk kapasitet. På den annen side kan hun ha vært sliten etter mesterskapet med landslaget.

Det er imidlertid et faktum at en røff løpetur i høy varme i tysk skog fullstendig tok knekken på henne.

Etter utholdenhet-testen var hun så utkjørt at hun ikke var i stand til å kjøre egen bil tilbake til Wolfsburgs treningsanlegg. Da hun kom hjem og inn døren, var hun – med egne ord – utsultet og kvalm. Hun la seg ned og rett ut på gulvet, og måtte bli matet av mamma – som var til stede under hennes to første uker som Tyskland-proff.

VM-SENTRUM: Ingrid Syrstad Engen under oppgjøret mot Frankrike i VM sist sommer. På gresset ligger Isabell Herlovsen utslått. Foto: Bjørn S. Delebekk

– Det beskriver hvordan den økten var, sier hun.

Ingrid Syrstad Engen, som nettopp har vært på en 11 dager lang treningsleir i Portugal og skal starte andre halvdel av seriesesongen i Tyskland 14. februar, understreker at hun «heldigvis» nå har funnet sin plass i Wolfsburg.

– Jeg fikk en a ha-opplevelse fysisk og psykisk. Det har virkelig kommet seg. Men du må ha et godt utgangspunkt, for dette rer virkelig noe annet, sier hun med tanke på forskjellen mellom norsk og tysk toppfotball.

Hun trente flere ganger om dagen i Norge også, og «vil rose opplegget i LSK». I Tyskland er imidlertid intensiteten under treningene «mye høyere» og alle spillerne er i verdensklasse. Det driver opp tempoet, og det er ikke tid til å slappe av eller ikke å være fokusert.

– Å pushe på den måten, hver dag, har jeg ikke opplevd før, sier Ingrid Syrstad Engen. Hennes Wolfsburg topper Bundesliga, seks poeng foran Hoffenheim og Bayern München.

– Er noe av det du har sett og vært med på i Tyskland overførbart til norske forhold?

– Det er et interessant spørsmål. Hovedforskjellen er kvaliteten på alt man gjør, svarer hun.

På spørsmål om hva hun er blitt betydelig bedre på etter overgangen fra å leve som halvprofesjonell i Norge til «endelig» – som hun skriver i saken publisert av Toppfotball Kvinner – å kunne leve profesjonelt av fotballen, svarer hun tempo i eget spill, spesielt med ball.

– Mentalt dreier det seg om å ta ansvar for seg selv i utlandet. Det er ikke en vennegjeng som møter opp for moro skyld. Du skal trives utenfor (trening og kamp). Det er ikke lett. Men jeg vil vokse på det også, sier Ingrid Syrstad Engen til VG.

