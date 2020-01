FORTSATT LANGT UNNA: Bruno Fernandes (t.v.) blir neppe Manchester United-spiller med det aller første. Foto: AFP / Reuters

Derfor kan Solskjærs storkjøp fra Portugal gå i vasken

MANCHESTER (VG) Overgangsryktene har stormet rundt Bruno Fernandes (25) og Manchester United i januar, men portugiseren skal ikke være så nær en overgang som enkelte har gitt uttrykk for.

Portugisiske medier har lenge rapportert at Fernandes har vært så godt som klar for Manchester United, men slik VG forstår situasjonen, er det fortsatt langt fra sikkert at den målfarlige midtbanespilleren blir en del av Solskjærs tropp i januar.

VG får nemlig opplyst at Manchester United ikke er enige om de personlige betingelsene i Sporting-spillerens kontrakt, slik flere medier har hevdet tidligere denne uken.

Forhandlingene mellom United og Sporting går heller ikke knirkefritt. Det meldes om betydelig avstand mellom de to klubbenes verdsetting av spilleren.

Ifølge The Athletic krever Sporting en overgangssum på 65 millioner euro samt 15 millioner euro i bonuser, men United skal ikke være i nærheten av å gå med på en slik avtale.

For til tross for at midtbanen er svekket av skadene til Scott McTominay og Paul Pogba, har Manchester United fortsatt fullt fokus på å gjennomføre den planlagte gjenoppbyggingen i regi av Ole Gunnar Solskjær.

Klubben har store midler tilgjengelig, men ønsker kun å bruke pengene på det de anser som de riktige spillerne – til den rette prisen. Det innebærer at de ikke har intensjoner om å betale overpris for Fernandes.

Solskjær fikk spørsmål om portugiseren da han møtte pressen fredag morgen. Da holdt nordmannen kortene tett til brystet.

– Jeg kan ikke fortelle dere om noen spillere som spiller for andre lag. Vi fokuserer på dette laget, sa han.

Fredag kveld spilte Fernandes hele kampen da Sporting tapte 0–2 mot Benfica i Lisboa-derbyet. I forkant av oppgjøret ble det spekulert i om 25-åringen kom til å bli utelatt fra troppen for å unngå en skade i forkant av en potensiell overgang til Manchester United.

