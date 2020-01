Banens beste Nyland til ligacupfinale med Aston Villa: – Min beste prestasjon

(Aston Villa - Leicester City 2–1, 3–2 sammenlagt) Ørjan Håskjold Nyland (29) er klar for ligacupfinale med Aston Villa etter en dramatisk semifinale mot Leicester City. Nordmannen leverte noen fantastiske redninger, og mottar ros.

Trezeguet sendte Villa Park til himmels da han på overtid sendte hjemmelaget til ligacupfinale over Brendan Rodgers Leicester City.

Men fokuset ble raskt flyttet fra jublende angripere til bakerste mann - Ørjan Nyland. Han ble kåret til banens beste spiller.

De første femten minuttene presset Leicester på, men flere gode og noen fantastiske redninger fra 29-åringen holdt liv i kampen. I et intervju med Sky Sports etter kampen ble han spurt om det var hans beste Villa-kamp noensinne.

Svaret var kontant:

– Ja.

– Det var min beste kamp mot Leicester sist i det første møtet. Men denne var enda bedre, sier Volda-mannen som får ytterligere ros av TV-reporteren.

Nå øyner den tradisjonsrike klubben sin første tittel siden 1995–96-sesongen, som også var seier i ligacupen.

Etter kampen stormet publikum banen, og TV-bildene viste Ørjan Nyland jublende opp mot det som var igjen av publikum oppe på tribunene mens han ble eskortert ut av vakter sammen med resten av spillerne. Kort tid etter var banen full av engasjerte supportere.

– Hvordan var stemningen i garderoben? Ble han spurt.

– Det var «crazy». Helt vilt utenfor også. Det var som om vi gikk gjennom taket.

Nordmenn som har spilt engelsk ligacupfinale: Stig Inge Bjørnebye (vant med Liverpool i 1995 og med Blackburn i 2002)

Tore André Flo (vant med Chelsea i 1998)

Steffen Iversen (vant med Tottenham i 1999 og tapte med Tottenham i 2002)

Henning Berg (vant med Blackburn i 2002)

John Arne Riise (vant med Liverpool i 2003 og tapte med Liverpool i 2005)

Ole Gunnar Solskjær (tapte med Manchester United i 2003)

John Carew (tapte med Aston Villa i 2010)

**Espen Baardsen vant med Tottenham i 1999, men var ubenyttet reserve i finalen.

Det var mildt sagt et stort øyeblikk for Birmingham-klubben som kjemper en innbitt kamp om å overleve i Premier League.

OMKRANSET AV FANS: Her får Ørjan Nyland og de andre Aston Villa-spillerne bamseklemmer av supporterne etter triumfen. Foto: CARL RECINE / X03807

Nydelig redning

Før overtidsmålet hadde Nyland og Aston Villa stått imot presset fra gjestene. Etter 33. minutter gjorde nordmannen en helt enorm redning på et skudd fra Youri Tielemans. Han strakte seg ut og dyttet ballen i tverrliggeren.

Matt Targett ga Aston Villa ledelsen fra spiss vinkel før 12 minutter var spilt. Jack Grealish gjorde i kjent stil godt forarbeid. Mot spillets gang.

– De presset oss veldig, men vi gjorde ett godt angrep, og fikk heldigvis et mål. Vi visste så klart hva slags kvalitet Leicester har. Å gå inn til pause med ledelse var stort. De scorte sent så vi øynet straffekonk, men fantastisk å vinne sent der, forklarte Nyland.

Det lyste vinnervilje fra vertene, men de måtte kapitulere etter pause da Kelechi Iheanacho styrte inn utligningen.

Jamie Vardy kom på som innbytter - men maktet ikke overliste den norske sisteskansen, som grunnet skader har fått muligheten mellom stengene for Aston Villa.

I stedet var det hjemmelaget som avgjorde det hele og skal møte vinneren av Manchester City og Manchester United i ligacup-finalen.

