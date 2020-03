TØFT: Sander Berge, her i duell med Michael Olise, måtte byttes ut med kramper i første ekstraomgang av FA-cupkampen mot Reading. Foto: DAVID KLEIN / Reuters

Sander Berges «brutale» kveld: – Klarte ikke røre meg

READING (VG) Det tar tid å tilpasse seg engelsk fotball. Det fikk Sander Berge (22) merke da han debuterte i FA-cupen og spilte over 90 minutter for første gang.

Etter å ha blitt byttet ut i det 68.-, 61.- og 81. minutt i sine tre første Premier League-kamper for Sheffield United, var Berge på banen i 99 minutter under tirsdagens åttedelsfinale i FA-cupen borte mot Reading.

Da han ble byttet ut i første ekstraomgang av kampen som endte med 2–1-seier for laget hans, var Berge på bristepunktet.

– Jeg sto så lenge jeg klarte, men det var kramper i både lår og legger, så det var nok en god beslutning at jeg fikk sette meg på benken og se på, sier den høyreiste midtbanespilleren til VG i pressesonen på Madejski Stadium.

Han mottok massasje fra lagets fysioterapeut etter at den ordinære tiden var over. Da hadde han allerede kjent på kramper i bena.

– Det var helt voldsomt, sier Berge og ler.

– Det var vel et returløp i det 87. minutt der jeg måtte løpe på hælene mine fordi det var fare på ferde. Det er det mest ubehagelige. Jeg har hatt krampe før, men nå var det sånn at jeg klarte ikke å røre meg. Vi jobbet litt med det, så fikk jeg spille noen minutter i ekstraomgangene, men da så de at jeg hang i tauene da jeg måtte løpe opp og ned.

Etter å ha bekledd en langt mer stillestående rolle i den langt mindre intense belgiske ligaen, må Berge nå løpe mye mer enn han har vært vant til.

– Du må presse opp i banen, så må du løpe ned og ligge foran forsvaret, så må du over på den ene siden, så på den andre. Det krever enormt mye. De dragene tar på på en helt annen måte enn før, sier Berge.

– Får man litt panikk når kampen står og vipper, det står om avansement i FA-cupen og man kjenner at krampene er på vei?

– Ja, det var ubehagelig. Man vil ikke at det skal være avgjørende for at det skjer noe, så man må være mentalt sterk. Det skjer vel andre også, men for meg har det vært mye av det i starten. Det handler om at kroppen tilpasser seg, men man føler jo litt ubehag der.

– Når det nærmer seg straffer, og så vet du at du mest sannsynlig ikke klarer å henge med hvis det kommer en sideforskyvning, så hadde det vært kjedelig om de scoret et mål, men jeg klarte å holde stand, sier Berge.

– Hvor sliten var du da du gikk av banen?

– Da var jeg helt ferdig. Det er ikke pusten, men at du er så mør at du ikke hadde klart å jogge på mølla engang. Det var helt brutalt. En digg følelse, men det satt langt inne.

Sheffield United-manager Chris Wilder, som har gitt Berge tillit fra start i fire av fire kamper, nikker bekreftende på spørsmål om Asker-gutten har fått seg et fysisk sjokk i møte med engelsk fotball.

– Ja. Treningene er intense, og det samme er selvfølgelig kampene. Cupkamper er nok ikke like intense som dette i Belgia. Men dette er nivået og landet han spiller i nå. Han kommer til å bli bedre av disse erfaringene, ikke minst fysisk, sier Wilder til VG.

– Men vi har vært storfornøyd med Sander. Han har tilpasset seg sømløst. Han kommer til å bli en stor spiller for oss, sier han.

Publisert: 04.03.20 kl. 12:20

