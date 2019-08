PÅ VEI TILBAKE: Mathis Bolly (t.v.) og Ohi Omoijuanfo etter eliteseriekampen mellom Molde og Sarpsborg 08 på Aker Stadion. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Bolly-gamblingen verdt millioner: - Molde har vært utrolig viktig for meg

Skader har satt Mathis Bolly (28) ut av spill i mer enn to år. Hans første mål etter alle plagene kan bli verdt titalls millioner kroner for klubben. Nå håper han på ny kontrakt.

– Jeg er utrolig lettet, først og fremt over å score et så viktig mål, men situasjonen min gjør det enda mer spesielt. Det er spesielt at mitt første mål er et så viktig mål, sier Bolly til VG.

Torsdag kom han inn fra benken og ble helt mot greske Aris Thessalonik.

Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

La en plan

Scoringen gjør at Molde skal spille om Europa League-plass mot Partizan. Taperen av det oppgjøret får rundt tre millioner kroner i «solidaritetspenger» fra UEFA. Vinneren er klar for gruppespill, og er sikret 30 millioner kroner fra samme pott.

I tillegg kommer flere titalls millioner fra TV- og billettinntekter og eventuelle bonuser for seier eller uavgjort i gruppespillet.

– Molde har vært utrolig viktig for meg. De har vært tålmodige etter at de la en plan for hvordan jeg skulle komme tilbake, sier den norskfødte 28-åringen med landskamper for farens hjemland Elfenbenskysten.

Her kan du se hvordan han kom tilbake med et smell:

Romsdal-klubben gamblet litt da de signerte den gamle Tyskland-proffen i februar, med kunnskap om at Bolly ikke hadde spilt fotball siden mai 2017, for Greuther Fürth i 2. Bundesliga.

– Vi var klar over at dette kunne ta tid. Samtidig vet vi at han har fart, teknikk og noe ekstremt ved seg. Vi tok den sjansen. Vi hadde tro på at det medisinske apparatet vårt vil få det til ved å være tålmodig og regulere belastningen, sier Molde-direktør Øystein Neerland, som også roser Bolly for å være «usedvanlig tålmodig».

Skadeproblemene har vært ustoppelige, og hofteleddene har vært det som har plaget ham sist.

Først i juli, to år etter forrige kamp, kom Bolly på banen for Moldes A-lag (som innbytter mot Sarpsborg 08). Mot Viking 4. august ble det drøye 20 minutter som innbytter.

Lobben som avgjorde i Thessaloniki-heksegryta vitnet om alt annet enn manglende kamptrening.

– Jeg føler meg bedre og bedre. Jeg håper på flere innhopp og at jeg får starte når det er tid for det, sier Bolly, som tilfører Molde et nytt våpen med sin enorme hurtighet. Den kan det bli bruk for i søndagens eliteserieoppgjør mot Ranheim.

– Det er en styrke jeg alltid har hatt, og det går ikke bort selv om jeg har vært borte noen måneder. Jeg har jobbet godt i skadeperioden, forteller han.

Foto: Konstantinidis Giorgos / Eurokinissi

Den tidligere Lillestrøm-, Fortuna Düsseldorf- og Greuther Fürth-spilleren har kontrakt ut sesongen. Øystein Neerland sier dialogen om forlenget kontrakt er god, og at det er noe som vil avklares ganske snart.

– Det er fortsatt litt tid igjen, men jeg trives veldig godt i Molde. Jeg ser for meg en lengre fremtid i klubben, forteller Bolly.

– Hvordan ser du for deg at du kan bidra i gullkampen i høst?

– Jeg vil bidra så mye som mulig. Jeg er fornøyd med innhopp, men jo mer jeg spiller, jo mer vil jeg spille og bidra. Det kommer en hektisk periode fremover og da er det viktig med en bred stall.

Publisert: 18.08.19 kl. 13:54