TIL BERGEN: Kåre Ingebrigtsen (54) skal etter det VG vet til Bergen lørdag for å sluttføre forhandlingene med Brann. Foto: Bjørn S. Delebekk

Opplysninger til VG: Ingebrigtsen til Bergen for forhandlinger

Etter det VG erfarer skal Kåre Ingebrigtsen til Bergen lørdag for å sluttforhandle detaljene om en kontrakt for trenerjobben i Brann.

Mandag denne uken ble Lars Arne Nilsen sparket som trener for Brann. De siste dagene har klubben jobbet for å finne en løsning, og nå kan VG erfare at Kåre Ingebrigtsen skal i løpet av lørdagen lande i Bergen for å gjøre unna sluttforhandlingene med Brann-ledelsen.

Sportssjef i Brann, Rune Soltvedt, ønsker ikke å kommentere om noe kan skje allerede i løpet av lørdagen.

– Det vil jeg ikke gå inn på. Det er fremdeles usikkert når eksakt vi vil ha en trener på plass, men vi begynner å se et bilde av det hele, forteller Soltvedt til VG lørdag morgen.

Ingebrigtsen har tidligere trent Ranheim, Bodø/Glimt, Rosenborg, Oostende i Belgia og senest APOEL Nikosia på Kypros. 54-åringen har vært ledig på markedet i et halvt års tid etter at han fikk sparken i APOEL i midten av februar 2020.

Soltvedt forteller videre til VG at det har vært mange trenere som har ønsket seg trenerjobben i Brann, og at listen med seriøse kandidater har krympet for hver dag som har gått siden sparkingen av Nilsen.

Brann-spillerne var tilbake i trening igjen onsdag denne uken etter noen dagers hvile etter tapet mot Vålerenga lørdag forrige uke. Mandag drar bergenserne opp langs kysten for å møte Molde.

Publisert: 08.08.20 kl. 09:53 Oppdatert: 08.08.20 kl. 10:05

