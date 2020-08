PÅ PLASS: Kåre Ingebrigtsen setter seg inn i Brann-sjef Rune Soltvedt sin bil på parkeringsplassen utenfor Flesland. Foto: Hallgeir Vagenes

Her har Kåre Ingebrigtsen landet i Bergen - presenteres som Brann-trener lørdag kveld

BERGEN (VG) Litt over klokken fem lørdag ettermiddag landet Kåre Ingebrigtsen (54) på Flesland i Bergen, 18:45 blir han etter det VG erfarer, presentert som ny hovedtrener i Brann.

Etter en mellomlanding i Oslo, kom Ingebrigtsen smilende ut i ankomsthallen på Flesland, sammen med bror og sin agent, Kevin Ingebrigtsen. Ingebrigtsen ville ikke gi noen kommentar til VG.

Utenfor flyplassen ble han hentet av sportssjef i Brann, Rune Soltvedt.

Brann har kalt inn til pressekonferanse 18:45, hvor ny hovedtrener skal presenteres, som etter alle solemerker, blir Kåre Ingebrigtsen.

Mandag denne uken ble Lars Arne Nilsen sparket som trener for Brann. De siste dagene har klubben jobbet for å finne en løsning, og lørdag formiddag kunne VG erfare at Ingebrigtsen skulle komme til Bergen for sluttforhandlinger.

Sportssjef i Brann, Rune Soltvedt, ønsket ikke å kommentere om noe kan skje allerede i løpet av lørdagen.

– Det vil jeg ikke gå inn på. Det er fremdeles usikkert når eksakt vi vil ha en trener på plass, men vi begynner å se et bilde av det hele, forteller Soltvedt til VG lørdag morgen.

les også Lars Arne Nilsen snakker ut om Brann-tiden: – Jeg måtte krype inn på toalettet

Ingebrigtsen har tidligere trent Ranheim, Bodø/Glimt, Rosenborg, Oostende i Belgia og senest APOEL Nikosia på Kypros. 54-åringen har vært ledig på markedet i et halvt års tid etter at han fikk sparken i APOEL i midten av februar 2020.

Soltvedt forteller videre til VG at det har vært mange trenere som har ønsket seg trenerjobben i Brann, og at listen med seriøse kandidater har krympet for hver dag som har gått siden sparkingen av Nilsen.

Brann-spillerne var tilbake i trening igjen onsdag denne uken etter noen dagers hvile etter tapet mot Vålerenga lørdag forrige uke. Mandag drar bergenserne opp langs kysten for å møte Molde.

Publisert: 08.08.20 kl. 09:53 Oppdatert: 08.08.20 kl. 17:26

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 12 11 1 0 43 – 15 28 34 2 Molde 13 10 1 2 39 – 13 26 31 3 Odd 12 7 1 4 20 – 14 6 22 4 Vålerenga 12 6 4 2 16 – 15 1 22 5 Kristiansund 12 4 6 2 23 – 16 7 18 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

