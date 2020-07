HER SMELLER DET: Frank Lampard (bak) reagerte kraftig underveis i kampen mot Liverpool-benken og Jürgen Klopp (ryggen til) Foto: Laurence Griffiths / PA Wire

Skjelte ut Klopp – angrer på språkbruken

Chelsea-manager Frank Lampard angrer på språkbruken etter at han skjelte ut Jürgen Klopp med en rekke grove kraftuttrykk da laget tapte mot Liverpool onsdag. Fredag fikk han også høre det av Liverpool-manageren.

Da Lampard under en pressekonferanse foran søndagens avgjørende kamp mot Wolverhampton ble spurt om han angret på utskjellingen , svarte han:

– For å være ærlig. Jeg har sett videoen, og jeg angrer på språkbruken min, fordi jeg vet at disse tingene blir spilt om og om igjen i sosiale medier. Jeg er klar over det.

– Men jeg angrer ikke på å ha en lidenskap for å forsvare mitt egen lag, sier Lampard.

Bannordene haglet fra Lampard mot Klopp underveis i kampen på Anfield. Det smalt fra Lampard da hjemmelaget fikk frispark som Trent Alexander-Arnold satte i mål og økte ledelsen til 2–0 i første omgang. Opptrinnet ble fanget opp på videoklipp fra sidelinjen i en nærmest folketom stadion og raskt spredt i sosiale medier. Og man kunne tydelig høre sinnet til Lampard der han skjelte ut Klopp og hans assistent Pepijn Lijnders.

– Det er ikke noe frispark. Hvordan er det frispark? Jeg spør ikke deg, så hold kjeft, sa Lampard i retning Lijnders.

Da reagerte også Klopp.

– Sitt ned, var den tydelige beskjeden fra Klopp i retning Lampard.

Det hjalp imidlertid. Lampard tok helt av.

– Dra til helvete, du også. Ha festen deres senere. Oppfører dere som pamper. Dra til helvete, sa Lampard med beskjed om at Liverpool tok sin første Premier League-tittel etter opprettelsen av ligaen på starten av 90-tallet.

Den tittelen ble feiret av store mengder fans i tett omgang onsdag:

Lampard var senere fortsatt opprørt da han ble intervjuet etter kampen og mente at Liverpool ikke burde bli for arrogante. Det fikk Klopp til å reagere under en videopressekonferanse fredag før årets siste kamp.

– Du kan ikke komme med det der til meg eller benken min. Fordi vi er ikke arrogante, sa Klopp ifølge Sky Sports før han fortsatte:

– Frank var tydeligvis i konkurransemodus. Jeg respekterer virkelig det. I en slik situasjon kan du fra mitt synspunkt si nesten hva du vil. For meg er det over når kampen er over, sa Klopp som mener også Lampard må ha lagt dette bak seg når kampen er slutt.

– For ham var det ikke det. Det liker jeg ikke, sa Klopp på pressekonferansen.

Lampard påpekte at han har to unge døtre som er på sosiale medier og at det også var en grunn til at han angret på kraftsalvene.

– Noen rapporter gikk på at jeg var misfornøyd med feiringen til Liverpool-laget. Jeg var langt fra det, sier Lampard.

Søndag kjemper Chelsea om plass i Champions League da de møter Wolverhampton hjemme. På samme tid går kampen Leicester- Manchester United, og den kan også bestemme utfallet av sesongen for Lampard og laget hans.

Publisert: 24.07.20 kl. 21:33

