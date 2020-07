NY NEDTUR: Joshua King i duell med Southamptons Jack Stephens. Foto: MIKE HEWITT / POOL

Nytt tap i overtidsdrama for King og Bournemouth – kan rykke ned tirsdag

(Bournemouth - Southampton 0–2) Om Watford tar poeng i en av sine to siste kamper, er Premier League-eventyret over for Joshua Kings Bournemouth.

Nå nettopp

For å sikre kontrakten er de nå avhengig av å selv slå Everton i siste, mens Watford må tape begge sine kamper. Watfords motstandere er det som gir King og lagkameratene håp. De møter Manchester City tirsdag, før Arsenal venter i siste runde.

Men i Watford gjøres det grep. Ifølge flere engelske medier har manager Nigel Pearson, som ble hentet inn så sent som desember, fått sparken.

I tillegg har også Aston Villa på plassen bak, en kamp mindre spilt. De møter Arsenal på hjemmebane, etterfulgt av West Ham borte i siste kamp.

King ropte på straffe

Mot Southampton søndag var King involvert i en situasjon på 0–0 i 1. omgang, hvor han stormet med ballen inn i feltet, og gikk i gresset i duell med Jack Stephens.

les også Ekspertene tror King rykker ned: – Han spiller ikke i Championship neste sesong

King ropte på straffe, men fikk ingenting av dommeren.

Isteden var det Danny Ings som viste hvorfor han kjemper om toppscorertittelen. Han skapte seg plass i feltet, og plasserte ballen kontant ned i hjørnet.

Straffebom

Etter pause handset innbytter Harry Wilson i eget felt. Dommeren så ikke situasjonen, men VAR grep inn og ga gjestene straffe. Men denne gangen ble Ings stoppet, keeper Aron Ramsdale gjorde en klasseredning på toppscorerens forsøk fra 11 meter.

Samme Wilson fikk mulighet i motsatt felt litt senere, etter å ha fått ballen av King, men forsøket ble reddet av keeper.

Med drøyt 20 minutter igjen ble King byttet ut.

les også Solskjær: – Det er jeg som burde klage

Overtidsdrama

På overtid utlignet innbytter Sam Surridge, og tente et lite håp. Men så kom annulleringen. VAR avslørte at Callum Wilson påvirket spillet fra offside-posisjon, og målet ble annullert.

Isteden avgjorde Che Adams med å banke ballen i nettet til 2–0. En scoring som også kan bli avgjørende med tanke på målforskjell.

Publisert: 19.07.20 kl. 16:56

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 36 30 3 3 77 – 29 48 93 2 Manchester City 36 24 3 9 93 – 35 58 75 3 Chelsea 36 19 6 11 64 – 49 15 63 4 Leicester City 36 18 8 10 67 – 36 31 62 5 Manchester United 36 17 11 8 63 – 35 28 62 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykk

Les også

Fra andre aviser