ENIG: Nils Arne Eggen mener at Rosenborg har tatt en klok avgjørelse med å gi Trond Henriksen ansvaret ut sesongen, og snakker samtidig om Åge Hareide og Kjetil Knutsen. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Eggen støtter Rosenborg – håper ikke Hareide er utelukket

Rosenborgs trenerlegende Nils Arne Eggen (78) kaller avgjørelsen om å gi Trond Henriksen ansvaret ut sesongen for «fornuftig». Samtidig håper han at Åge Hareide (66) kan være aktuell etter sesongen.

– Det som har skjedd er at Åge har sagt nei, og forskjøvet Tronds engasjement frem til jul. Og det er fornuftig. Ståstedet kan være helt annerledes etter sesongen, sier Eggen til VG.

Tirsdag ettermiddag kom nyheten om at Åge Hareide ikke blir Rosenborg-trener nå. Mens Rosenborg meldte at Hareide hadde gitt et muntlig «ja» allerede etter Bodø/Glimt-kampen, og deretter ombestemt seg, mener Hareide selv at det hele må ha vært en misforståelse.

– At det kan bli noen utsagn som kan misforstås begge veier i en sånn sammenheng er naturlig. Når det skal overføres til journalisters penn, kan det fort bli en storm i vannglass, avdramatiserer Eggen.

Selv har han ikke snakket med Hareide siden i vinter, og da var ikke trenerjobben et tema i det hele tatt.

– Åge føler seg ikke fysisk sterk nok til å bli med oss igjen. Nå er det Trond som skal lede laget ut sesongen, og det kommer han til å gjøre godt.

TRENERVETERANER: Åge Hareide og Nils Arne Eggen sammen på Kastrup etter at Norge tapte 0–2 mot Danmark. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Mens Hareide fyller 67 år i september, nærmer Eggen seg 80 år. Han sier at han selv har blitt for gammel, og spøker med at «det er en fordel å ha føtter når man driver med fotball».

Et dårlig kne er årsaken til at Hareide ikke er klar for å trene fotballag allerede i sommer. Det sa 66-åringen til VG allerede i juni. Kanskje kan situasjonen være annerledes etter sesongen.

– Det vet jeg ikke noe om. Åge vil eksistere når sesongen er slutt også og kan være med i bildet. Det er mange kandidater, sier Eggen.

En av de som har blitt nevnt hyppigst er Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen, som får mye ros av Rosenborgs trenerlegende.

– Kjetil ville blitt en utmerket trener i Rosenborg, akkurat slik han er det i Bodø. Det er ikke så lett å flytte ham sørover. Det hadde vært lettere å få ham til Bergen. Han er en utmerket kandidat, sier 78-åringen.

En annen trenerlegende, Egil «Drillo» Olsen, har tidligere sagt at han mener at Eirik Horneland burde fortsatt.

– Det å være fotballtrener må nærmest være verdens minst forutsigbare yrke. Jeg har ikke klare tanker om ny trener, men det er gode kandidater som blir nevnt, sier mannen som ledet Norge i VM-sluttspillene i 1994 og 1998, sa Drillo.

– Jeg håper virkelig at det blir Åge, sa Frode Johnsen til VG.

Samme mann lanserte Dag-Eilev Fagermo og Tom Nordlie som aktuelle kandidater, og i samme sak ble Trond Sollied, Tor Ole Skullerud, danske Flemming Pedersen og svenske Jens Gustafsson også nevnt.

Liste over RBK-trenere siden 1988 Nils Arne Eggen (1.1.1988 – 31.12.1997)

Trond Sollied (1.1.1998 – 31.12.1998)

Nils Arne Eggen (1.1.1999 – 31.12.2002)

Åge Hareide (1.1.2003 – 27.11.2003)

Ola By Rise (28.12.2003 – 31.12.2004)

Per Joar Hansen (1.1.2005 – 7.8.2005)

Per-Mathias Høgmo (8.8.2005 - 6.6.2006)

Knut Tørum (7.6.2006 – 25.10.2007)

Trond Henriksen (25.10.2007 – 31.5.2008)

Erik Hamrén (1.6.2008 – 24.5.2010)

Nils Arne Eggen (25.5.2010 – 31.12.2010)

Jan Jönsson (1.1.2011 – 7.12.2012)

Per Joar Hansen (14.12.2012 – 21.7.2014)

Kåre Ingebrigtsen (21.7.2014 – 19.7.2018)

Rini Coolen (19.7.2018 – 31.12.2018)

Eirik Horneland (3.1.2019 – 26.6.2020)

Trond Henriksen (26.6.2020 – nå) Vis mer

Kåre Ingebrigtsen er den lengstsittende treneren i Rosenborg siden Nils Arne Eggen etter å ha hatt ansvaret rett i underkant av fire år.

Med unntak av Ingebrigtsen, har ingen Rosenborg-trenere siden Nils Arne Eggen hatt hovedtrenerjobben i mer enn to år.

