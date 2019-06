HARMONI: Martin Sjögren og sønnen Noel Mårtensson kommer sammen til en av de norske treningene, roen er et godt bilde på tilstanden i den norske troppen akkurat nå. Men i kveld møter Norge en fransk angrepsstorm. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Kommentar

Dette er hans største kamp. Nå er det ikke noe å skylde på.

NICE (VG) Etter 36 kamper som norsk landslagssjef er Martin Sjögren fremme ved den aller største.

– Jeg er overbevist om at vi kommer til å gjøre en god kamp, sier den 42 år gamle svensken foran sin tøffeste oppgave som trener, bortemøtet med vertsnasjonen Frankrike.

Det var heftig mot Nederland i EM, den avgjørende kvalikseieren over samme nasjon i fjor høst var kanskje viktigere, men denne kampen er større. Over 35 tusen på et utsolgt Allianz Riviera i Nice i VM. Fotballverdenen følger med. Hva har Norge å by på uten sin boikottende superstjerne?

Veldig mye, mener Martin Sjögren, som ikke ser veldig stresset ut der han går til trening sammen med sin ti år gamle sønn Noel. Kontrasten til 25. juli 2017 kunne knapt vært skarpere. Sjögren og daværende toppfotballsjef Nils Johan Semb satt i et søvnig lokale i nederlandske Apeldoorn og prøvde å forklare Norges verste mesterskapsnedtur, tre strake tap og ingen mål i EM.

Det var ikke lett.

Sjögren ba om tålmodighet, Semb omtalte EM som et delmål, VM var hovedmålet og nå er Sjögren og laget hans fremme.

Han er blitt en tryggere mann, utstråler ro og kjenner laget sitt på en helt annen måte enn foran EM. Det skulle bare mangle. Han hadde bare vært i jobben i seks måneder den gangen, og VM-plassen er en liten bragd i seg selv.

TUNG TID: Martin Sjögren og Nils Johan Semb dagen etter at EM-fiaskoen var komplett. Foto: Jostein Magnussen

Men nå er det ikke noe å skylde på. Nå har Sjögren fått masse tid og masse samlingsdøgn, og han har spillerne med seg.

Dette er ikke en avgjørende kamp, men likevel en kamp som avgjør hva slags følelse de norske spillerne tar med seg videre inn i det som trolig blir en 8-delsfinale. Er de gode nok til å spille jevnt med de beste i verden? Er medaljemålsettingen realistisk?

Klokken 20.30 tirsdag kveld fikk det norske laget «kjenne på gresset» i Nice. De tok en haug med bilder og videoer inne på det intime stadionet, der Island mirakelvant over England i 8-delsfinalen i EM i 2016.

Det vil ikke være langt unna et mirakel om det blir nordisk seier denne gangen også.

Det franske og det norske flagget henger allerede i taket. Det var nesten helt stille, bortsett fra noen latterkuler nede på gresset. Om et døgn vil Marseillaisen synges med fransk lidenskap, og da skal det norske laget få betalt for at de kjørte stadionstøy over høyttaleranlegget under treninger på Ullevaal og i Moss ...

SE SÅ ALENE: Mens de andre spillerne sto samlet, holdt Kristine Minde (til høyre) seg for seg selv.

Kristine Minde vandret rundt banen alene, langt unna de andre, i en helt egen verden, helt til hun oppfattet at det ble tatt lagbilde. Da satte hun fart. Det må hun i kveld også.

Det er bare å håpe at venstrebacken ikke blir like alene i kveld. Mot Nigeria var det enorme rom foran henne, det kan ikke Marion Torrent og Delphine Cascarino få.

Martin Sjögren sier at han føler seg trygg på hvor laget står, men kan han egentlig vite det? Norge er sjelden testet mot de aller beste, i 2019 bare femterankede Canada (0–1). Etter 2–1 over Nederland i fjor høst ble det treningskamptap for Sverige (1–2) og Japan (1–4).

De tre siste møtene med nåværende «topp 10»-lag er alle endt med nederlag for et Norge som er ranket på 12. plass.

Frankrike er nummer fire, bygd rundt syv spillere fra suverene Lyon og opptrer med voldsom entusiasme. Frankrike er mesterskapets største favoritt, sammen med regjerende mester USA, men Frankrike er også landslaget som aldri får det helt til, med to fjerdeplasser som sine beste prestasjoner i mesterskap (én i VM, én i OL).

I EM for to år siden ble ingen skremt: 1–0 over Island, 1–1 mot Østerrike og Sveits, avansementet reddet av et mål i sluttfasen mot Sveits og tap 0–1 for England i kvartfinalen. Dette er et bedre fransk lag, men det er liksom ingen vits for de norske spillerne å gå vettskremte på banen.

På spørsmål om han er sikker på at det ikke blir et stortap, som Sør-Korea opplevde i sitt møte med Frankrike (0–4), svarte Martin Sjögren etter treningen mandag: – Ja, jeg føler meg veldig trygg på at vi ikke kommer til å tape stort.

Landslagssjefen vet, og gjentar ofte, at Frankrike kommer til å ha ballen mest, men kanskje må han passe på at han ikke sier det så mange ganger at spillerne til slutt tror at det er sånn det skal være. Norge må få til et eget spill også, hvis ikke blir det 90 lange minutter.

I FRANKRIKE: Trond Johannessen.

Samtidig må Norge ha et annet forsvarsspill enn mot Nigeria. Det franske spillet baserer seg på spillvendinger og full fart på flankene, Torrent og Cascarino til høyre, og Majri og Le Sommer til venstre, og da kan det selvsagt ikke etterlates så enorme flater som mot Nigeria.

Sjögren vil ikke avsløre noe, men Caroline Graham Hansen, høyre flanke mot Nigeria, kan bli flyttet inn som midtspiss. Høyreback Ingrid Moe Wold vil trenge hjelp, ofte, og den defensive jobben er ikke den beste bruken av Graham Hansen, en av de norske spillerne med potensial til å utfordre den franske forsvarsfireren.

På dødballene er Lyons Wendie Renard et Eiffeltårn med sine 187 centimeter. 102 mål for Lyon, to mål mot Sør-Korea i VM-åpningen, ti av hennes 11 siste landslagsmål er kommet med hodet.

Men Renard sliter med en skade og må kanskje stå over. Det vil gjøre den norske kvelden litt lettere.

Men fortsatt veldig vanskelig.

Publisert: 12.06.19 kl. 09:52