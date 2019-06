BØR STÅ: André Hansen, mot Romania fredag og Færøyene mandag. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Kommentar

Derfor bør André Hansen erstatte Jarstein

STORO, OSLO (VG) Medgang har etterfulgt motgang for André Hansen (29) gjennom hele karrieren. Nå står han på toppen, med stor selvtillit, knallhard i hodet. Fredag kveld bør han stå i landslagsmålet mot Romania og Færøyene.

Nå nettopp







40 kamper i Europa, flere av dem avgjørende kvalik-kamper, der han har stått under, ofte, massivt press. Og håndtert det glimrende. Det er mye av grunnen til at jeg mener landslags-ledelsen gjør rett hvis de velger Hansen foran Sten Grytebust i de kommende landskampene, så lenge førstekeeper Rune Almenning Jarstein (34) er kne-operert og uaktuell for spill fram til høsten.

Og det er ingen disrespekt overfor Grytebust, som har hatt en fin formkurve i karrieren sin, med et foreløpig høydepunkt med overgangen til FC København i vinter. Og det er til å forstå at Grytebust mener det er hans tur, siden han tålmodig har vært andre- og tredjekeeper i to år nå, bak Jarstein og Ørjan Håskjold Nyland, mens Hansen har sagt nei til å være tredjekeeper.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

Men toppidrett er nådeløs sånn. Du bør velge den som er best, uansett. Og helt ærlig: Jeg tror ikke Lars Lagerbäck hadde spurt Hansen så mange ganger, som han faktisk har gjort, hvis han ikke har tenkt å bruke RBK-keeperen i de kommende landskampene.

André Hansen er det rette valget, toppnivået hans er høyere, han er en mer vokal og voksen keeper, en bedre leder av menn - og 29 år gammel har han tatt skrittet opp blant de bedre keeperne i europeisk fotball.

André Hansen er blant dem som alltid har stått i mål, i motsetning til mange som startet som utespiller. Oppvokst på Veitvet i Oslo, opplevde han som fire-åring at foreldrene skilte seg.

André bodde hos faren, elektriker Knut Hansen, mens Andrés bror flyttet med moren.

– Jeg ble tidlig selvstendig, fortalte han da vi tok en kaffe på Thon Hotell på Storo i Oslo i går ettermiddag. André Hansen måtte selv betjene vaskemaskinen da han var 11 år. Og selv om han tidlig viste tegn på at han var god til å redde skudd, selv på grus kastet han seg uten å tenke, måtte han skoleres. Da André Hansen spilte sin første kamp for Bjerkealliansen, sto han på streken selv da laget hans var i angrep.

Det ble raskt endret. 15 år gammel så de som fulgte utviklingen hans, at dette kunne bli veldig bra. Lærevillig og sterk psyke. Det var det de voksne snakket om, de som så ham trene og spille hver da.

André Hansen ble hentet til Skeid som 16-åring, siste års guttespiller. Han mener selv det var et viktig punkt i karrieren sin. For der fikk han tillit.

Det var verre med tiden i Lillestrøm, dit han ble hentet av nåværende keepertrener på landslaget, Frode Grodås og utpekt som «den nye storkeeperen.» Men tabber og liten tillit, for en ung gutt, gjorde at løsningen ble islandsk fotball. Selvtilliten vendte tilbake via spill i KR Reykjavik. Hansen trivdes og ønsket å fortsette der, men LSK ville ha keeperen tilbake - uten at det hjalp noe på spilletid.

– Jeg fikk ikke en gang spille 1. runde i NM. Da skjønte jeg at veien fram var lang, sier André Hansen. Og han, som alltid har vært proff på søvn og kosthold, innrømmer at han ga litt f... på den tiden. Fotball var ikke moro mer.

SER LANGT ETTER PLASSEN? Sten Grytebust (til høyre) bør se langt etter plassen på landslaget, mener VGs landslagskommentator. André Hansen (i midten) bør stå mot Romania fredag. Til venstre: Sondre Rossbach. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Den store endringen kom med overgangen til Odd og keepertrener Einar Rossbach i 2011. Den tidligere landslagskeeperen Rossbach, far til dagens Odd-keeper Sondre, så noe i Hansen - og anbefalte at Odd hentet Hansen som erstatter for islandske Arni Arason, som var på vei bort på grunn av mange skader.

Og siden har det, egentlig, bare gått rett vei: Tiden i Odd gjorde Hansen godt, han ble trygg på keeperspillet sitt med veiledning fra Rossbach og med tillit fra hovedtrener Dag-Eilev Fagermo. Så da Rosenborg trengte ny keeper i 2015, var det kun en mann de ville ha:

André Hansen.

Og der har han blitt bare bedre og bedre, med seriegull og cupmesterskap, og en bråte med kamper i Europa.

De fleste av dem har faren Knut, som betydde alt for sønnen i oppveksten, sett sammen med André Hansens tidligere trenere fra tiden i Bjerkealliansen, på en kro ved Bjerkebanen. Aldri noe roping og skriking, bare en oppriktig stolthet over det sønnen har fått til.

Det er den roen André Hansen har arvet. Einar Rossbach beskriver sin tidligere elv som «en intelligent leder og vinner. God til å plassere seg riktig i målet, med god balanse, som er en fordel når du må i aksjon.»

André Hansen Født: 17. desember 1989. Klubber som senior: Skeid (2004–08, utlånt til Kjelsås i 2007), Lillestrøm (2009–11, utlånt til KR Reykjavik i 2010), Odd (2011–14), Rosenborg (2015-?) Meritter: Fire seriegull og tre cupmesterskap med Rosenborg. «Årets spiller i Eliteserien i 2018. A-landskamper: 3. * Skrev under en femårsavtale med Rosenborg i oktober 2018. Vis mer vg-expand-down

Ifølge Rossbach gjør måten André Hansen står i mål på, at han alltid er i balanse, at han står lenge før han gjør et valg, at feilprosenten blir lav og redningsprosenten høy.

I tillegg er han god til å forebygge, ved aktiv og tydelig dirigering. Og en mot en er han rå.

Og så er det psyken, evnen til å håndtere press og stress i avgjørende situasjoner, ikke la seg påvirke av en eventuell feil, holde hodet kaldt.

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden. Foto: Hallgeir Vågenes

Alt dette kan bli helt avgjørende i de to neste kvalik-kampene for Lars Lagerbäck. Derfor bør han og keepertrener Frode Grodås velge han som er best, som har det høyeste toppnivået mot Romania og Færøyene - André Hansen.

Så får de heller diskutere veien videre, Hansens fremtid på landslaget når Rune Almenning Jarstein returnerer, til høsten.

Publisert: 07.06.19 kl. 07:05