KONSENTRERT: Martin Ødegaard og Fredrik Midtsjø (t.h.) på landslagstrening denne uken. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Johansen vil bygge spillet rundt Ødegaard: - I sitt livs form

STORO (VG) Martin Ødegaard (20) starter kveldens oppgjør mot Romania. Norges landslagskaptein Stefan Johansen (28) ber lagkameratene gi ham ballen så ofte som mulig.

Oppdatert nå nettopp







– I den formen han er nå, må vi få ham involvert i spillet. Det ligger mål og målpoeng der. Vi må spille på de styrkene vi har, sier Johansen.

Norge stiller følgende lag i den TV 2-sendte Romania-kampen: Sten Grytebust -Omar Elabdellaoui, Håvard Nordtveit, Kristoffer Ajer, Haitam Aleesami - Martin Ødegaard, Ole Selnæs, Sander Berge, Markus Henriksen - Tarik Elyounoussi, Joshua King.

Johansen tar selv opp Ødegaard-temaet under intervjuet med VG på spillerhotellet på Storo denne uken.

les også Ødegaard ut mot Hegerberg: – Skrekkelig

– Martin er i sitt livs form. Endelig får han vist det mange har ventet på. Vi har sett det ganske lenge på trening, men det gjelder å få det ut i kamp, beskriver Fulham-spilleren, som selv er uaktuell til Romania-oppgjøret på grunn av skade.

– Martin er best med ball, og da må vi prøve å få ham involvert sånn at han kan sette opp andre, utdyper han.

King: – Tarik og Martin best

Joshua King har blitt plaget av en lårskade etter ferien og er derfor usikker på sin egen form, men han ser at andre har friske bein.

– Det er flere som er i form, og det er mange vi må utnytte. Men per dags dato vil jeg si at Tarik (Elyounoussi) og Martin (Ødegaard) er i best form, sier King.

GODT ØYE TIL MARTIN: Stefan Johansen gir Martin Ødegaard et lite smil under en landslagstrening denne uken. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

– Det har vært et veldig bra år. Jeg har tatt store steg og blitt mer voksen i spillet mitt, sier Ødegaard, som fikk lagkameraten til Jonas Svensson til å se ut som en amatør her:

Så sent som i oktober i fjor måtte Ødegaard et steg ned på U21-landslaget.

– Det var jeg egentlig ganske komfortabel med. Jeg spilte der, før jeg kom tilbake hit og nå har jeg fått spille her. Det var en naturlig overgang, sier han til VG.

– Jeg føler meg mye mer klar for å kunne bidra på landslaget nå enn for ett eller to år siden, legger han til.

Publisert: 07.06.19 kl. 19:43 Oppdatert: 07.06.19 kl. 20:03