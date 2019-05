HET: Martin Ødegaards storspill har blitt lagt merke til i Madrid. Her er unggutten i aksjon for Norge mot Sverige på Ullevaal Stadion. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Ødegaard-agent om Real Madrid-rosen: – De sier det samme til meg

Lovordene om Martin Ødegaard (20) fra Real Madrids president Florentino Pérez (72) rimer med det agent Bjørn Tore Kvarme (46) har fått høre fra storklubben.

– Om to-tre år vil han være blant stjernene i Real Madrid, sa Pérez blant annet i et intervju med Onda Cero mandag kveld, der han også kalte nordmannen en av de to eller tre beste spillerne i Nederland denne sesongen.

Kvarme, som i fjor signerte Ødegaard til agentfirmaet Nordric Sky, har fått med seg den lovende spådommen fra den mektige Madrid-toppen.

– Er ikke overrasket over at Real Madrid har troen på Martin. Jeg har god dialog med klubben, og de sier det samme til meg, sier den tidligere Liverpool-forsvareren til VG.

Han fortsetter:

– Om Martin har vært blant de 2–3 beste spillerne i Nederland, kommer vel an på hvem du spør. Det er mange gode spillere der. Hyggelig om Pérez synes det. Men det er ingen tvil om at han har hatt en god utvikling i år, og prestert bedre og bedre.

Spekulasjonene rundt Martin Ødegaard har økt i takt med hans gode prestasjoner for Vitesse, der han denne sesongen har levert ni mål og 12 målgivende pasninger i serien.

Ødegaard har blitt koblet sterkt til Ajax i en god stund, men de seneste rapportene har omhandlet et mulig utlån til den tyske Bundesliga-klubben Borussia Mönchengladbach.

Men foreløpig har 20-åringen fullt fokus på Europa League-play off med Vitesse, som tirsdag kveld møter Utrecht til avgjørende returkamp på hjemmebane etter at det første oppgjøret endte 1–1 denne helgen. Det blir nordmannens siste kamp for klubben.

– Forstår at folk er nysgjerrige på hva som skjer til neste sesong. Vi har blitt enige om å la Martin avslutte sesongen på best mulig måte, med mest mulig fred og ro og fokus på de siste kampene, før det bestemmes hva som skjer videre, sier Bjørn Tore Kvarme.

Sist VG snakket med Ødegaard om klubbfremtiden, holdt han alle muligheter åpne – inkludert å bli solgt fra Real Madrid med en tilbakekjøpsklausul.

Publisert: 28.05.19 kl. 11:16