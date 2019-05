Toppscorer i Sverige: Elyounoussi-dobbel for tredje gang på ni dager

(AIK-Falkenberg 2–0) For tredje kamp på rad scoret Tarik Elyounoussi (31) to mål. Nå har AIK-spilleren allerede etter ti kamper kopiert fjorårsesongens målfangst.

For nå står den norske spilleren med åtte mål på ti kamper i Allsvenskan. Og nå troner han alene på toppscorerlisten to mål foran Marcus Rosenberg. Og det er en utrolig rekke Elyounoussi nå kan vise til de siste ukene. For nå har han puttet to mål i tre kamper på rad og han har også nå scoret i fire kamper på rad.

– Vi har spillere som har kvalitet. Det blir enkelt for meg. Det blir bare å lukte og sniffe hvor ballen skal droppe ned. Vi fortsetter slik, sier Tarik Elyounoussi etter kampen til svenske C More.

Den eneste nordmannen som har klart å bli toppscorer i Allsvenskan er Arild Stavrum, som i 1998 ble toppscorer da han spilte for Helsingborg. Men nå har den norske spilleren fått sving på målprotokollen i Sverige 21 år etter den sterke sesongen til Stavrum.

Før den tiende runden i Allsvenskan sto Elyounoussi med seks mål, men mot bunnlaget i Allsvenskan la han på to nye mål som gir ham et målsnitt på 0,8 mål per kamp etter åtte mål på ti kamper. Det er identisk med de åtte målene han brukte hele fjorårssesongen på å score.

– Jeg hadde mye små greier og kunne ikke trene mye over lengre tid. Nå kjennes det bra. Jeg orker mer, springer mer og kommer til farligheter, sier Elyounoussi.

Det var etter 48 minutter at han satte inn dagens første scoring. Han bredsidet inn returen keeper måtte gi på Henok Goitoms skudd til høyre for keeper og jublet mot AIK-fansen «Gnaget» bak mål. Og bare ni minutter senere doblet han ledelsen i samme hjørnet som første scoringen.

Sebastian Larson la inn fra høyre og igjen så det ut som Goitom var nest sist på ballen og flikket den videre bakover til Elyounoussi som enkelt kunne sette inn 2–0.

For spilleren slet langt mer med formen i fjor:

Han forteller at landslagstrener Lars Lagerbäck var på besøk nylig og han hadde fått en spøkefull melding fra landslagsassistent Per Joar Hansen.

– «Perry» skrev at han de burde komme oftere når jeg begynner å gjøre mål. Det kommer fine matcher med landslaget og det blir fint å komme med en slik form, sier Elyounoussi.

Per Joar Hansen fulgte mandagens kamp fra TV-stolen.

– For oss er det utrolig artig at han scorer mål og er en så viktig spiller. Han har hatt en vanvittig vår og det er løsnet for ham. Han har vært god fra dag en, nå er han sannsynligvis den viktigste spilleren til klubben, sier Hansen til VG.

Han vil ikke si om AIK-spilleren nå er i ferd med å spille seg inn på det norske laget til EM-kvalifiseringskampene mot Romania og Færøyene i juni. Landslagsledelsen møtes i morgen for å starte forberedelsene mot kampene.

Elyounoussi fortsetter å bøtte inn med mål i Sverige samtidig som landslagsledelsen fikk mer bekymringsfulle meldinger fra Belgia ettersom Alexander Sørloth ble skadet mot Anderlecht. Belgisk media har skrevet at han kan være ute i 4–6 uker. I så fall ryker landskampene. Landslagsassistenten vet ikke hvor ille skaden er.

– Det så ikke ba ut. Det gjør det jo ikke når man trenger hjelp av banen, sier Hansen.

Elyounoussi og AIK er nå en del av et en virkelig tett tetkamp i Sverige. Etter at en tredjedel av kampene denne sesongen er spilt leder Malmö med 21 poeng, foran Häcken og AIK som begge har 20 poeng. Nå står også AIK med 26 kamper på rad uten tap på hjemmebane.

