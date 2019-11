SUPERVETERAN: Øyvind Storflor, her for Ranheim mot Viking i cupsemifinalen i slutten av oktober. Foto: Carina Johansen, NTB Scanpix

Storflor legger pasningsfoten på hylla: – Det har ligget i kortene i noen år

TRONDHEIM (VG) (Ranheim-Lillestrøm 2–1) Øyvind Storflor (39) var delaktig da Ranheim blåste liv i håpet om å redde eliteserieplassen. Neste uke runder 39-åringen av karrieren. På Lerkendal. Mot gamleklubben Rosenborg.

I sin siste opptreden på hjemmebane ble 39-åringen takket av foran Ranheim-publikummet. Etter over 400 eliteseriekamper og utallige frisparkmål og målgivende pasninger for Rosenborg, Moss, Strømsgodset og Ranheim, er det slutt.

– Det har ligget litt i kortene det siste året. Egentlig i de siste par årene. Dette er en fin tid å sette punktum.

Storflor kom til Rosenborg som juniorspiller, der han fikk sin tippeligadebut i 1999. Tjue år etterpå rundes karrieren av - der den startet.

– Det er en tilfeldighet akkurat dét. Jeg tror jeg og Ranheim er enige om at våre veier skilles nå. Jeg er snart 40 år, og motivasjonen begynner kanskje å bli litt lavere enn den burde være. Da er det greit å slippe til yngre folk. Nå er det nok, og jeg har kjent litt på det i år.

Drømmescenario

Etter seieren over Lillestrøm, lever fortsatt Ranheims håp om å berge plassen i Eliteserien.

– Drømmescenariet er selvfølgelig at vi vinner og berger plassen. Vi er avhengig av hjelp fra andre, men jeg tror vi har gode muligheter hvis vi vinner. Det er den inngangen vi må ha, og gripe muligheten når vi får lov til å komme på Lerkendal og har noe å spille for. Da må vi ta den.

– Hvor viktig er det for deg å komme på banen i en slik kamp?

– Det er ikke så viktig for meg å spille. Det viktigste er at klubben tar de poengene som trengs, og da er det seier som gjelder. Da får jeg påvirke som best jeg kan på den måten jeg kan.

– Så du ser det ikke for deg følgende scenario: 0–0 på overtid. Ranheim-frispark like utenfor 16-meteren, og Storflor i hovedrollen?

– Gjennom karrieren har jeg aldri tenkt slik inn mot kamper. Jeg er ikke en drømmer. Jeg vet hva som ligger bak gode resultater, og det er hardt arbeid. Det er gjennom treningsuka at vi kan påvirke at vi står sammen som et lag og et sterkt kollektiv. Vi er avhengig av gode individualister for at det skal bikke i vår favør, men det spiller ingen rolle om det er meg eller noen andre som avgjør.

– Beslutningen er endelig

På stillingen 1–1, med en halvtime igjen å spille, kastet trener Svein Maalen inn Storflor på høyreback.

– Jeg har spilt der noen kamper tidligere, og spiller det litt på trening for å være litt mer borti ball. Det var en offensiv vingbackrolle.

– Gir det deg ny motivasjon til å ta en sesong til?

– Absolutt ikke. Det har vært litt skadeproblemer på den plassen. Heldigvis kom Øyvind Alseth inn på slutten. Det ble et kort glimt av en høyrebackkarriere.

– Så beslutningen om å legge opp er helt sikker?

– Beslutningen er endelig. Helt sikkert, sier mannen med silkefoten:

Oppsummering

Storflor har vært med på å vinne seriemesterskap med både Rosenborg og Strømsgodset, i tillegg til storkamper i Champions League og fire landskamper for Norge.

– Jeg har vært så heldig å få være med på å vinne mye og nå mål, både for meg selv og for klubb. Jeg har ofte vært lenge i hver klubb. I den første perioden i Rosenborg var jeg med på den fine tiden. Den andre gangen hadde jeg en viktig rolle i det å nå de målene vi satte oss.

– Er det stor forskjell på det å kjempe om å redde plassen med Ranheim og det å kjempe om titler med Rosenborg?

– Det er ikke så annerledes, for det handler uansett om at man skal nå sine mål. Det kan være like bra å ende på 7.-plass med Ranheim som å vinne seriemesterskapet i Rosenborg. Det handler om å jobbe mot og nå de målene. Det har vært viktig for meg. Strømsgodset var en liten, fattig klubb, men så ble vi så gode at vi vant seriemesterskapet til slutt. Slike ting har jeg vært heldig å få være med på.

– Og nå mangler bare seier i siste kamp?

– Ja, det å berge plassen i siste serierunde på Lerkendal tror jeg er noe man kommer til å huske lenge. Det ville vært prikken over i’en.

Også i Strømsgodset avsluttet han med stil:

Publisert: 25.11.19 kl. 13:48

