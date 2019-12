LOT SEG IMPONERE: Både José Mourinho og Ole Gunnar Solskjær trakk frem prestasjonen til Manchester United-spiller Scott McTominay etter Manchester Uniteds 2–1-seier over Tottenham på Old Trafford. Foto: Lynne Cameron / EPA

Mourinho og Solskjær med felles hyllest av United-spiller

MANCHESTER (VG) José Mourinho (56) og Ole Gunnar Solskjær (46) har valgt svært forskjellige tilnærminger i Manchester United, men én mann er de hjertens enige om: Scott McTominay (22).

Den skotske midtbanespilleren, som fikk sitt gjenombrudd i klubben under Mourinho før han har blomstret videre under Solskjær, var tilbake fra skade og spilte en sentral rolle da Manchester United tok en sterk 2–1-seier over Tottenham.

Til tross for å ha tapt på returen til Old Trafford, tok gjestenes sjef Mourinho seg tid til å fremheve McTominays prestasjoner.

– De spilte med mer følelser enn oss. Se for eksempel på prestasjonen til McTominay, helheten av kampen hans. Han var dominerende, sier Mourinho, som ga sin tidligere yndlingselev en klem før han forlot banen etter onsdagens tap.

For halvannet år siden, under Uniteds prisutdeling etter 2017/18-sesongen, tok Mourinho et uventet grep for å hedre midtbanespilleren. Da han oppdaget at McTominay ikke kom til å vinne noen priser, tok han saken i egne hender og fant opp en egen pris kalt «managerens årets spiller». Den gikk til den høyreiste lysluggen, som nylig innrømmet at han fortsatt holder kontakten med Mourinho.

NÆRT FORHOLD: José Mourinho omfavner Scott McTominay etter kampen på Old Trafford. Foto: Rui Vieira / AP

Etter en treg start under Solskjær har McTominay vokst til nye høyder under sin nye, norske manager. Denne sesongen har han allerede blitt kåret til månedens spiller i klubben to ganger.

Før kampen mot Tottenham advarte Solskjær spillerne sine om at ingen av dem er «umulige å vrake fra laget», men han er villig til å gjøre et lite unntak for McTominay.

– Du kan nesten si at han er umulig å vrake for øyeblikket. Definitivt. Det var ingen sjanse for at jeg ikke kom til å prøve å presse ham til å bli klar til denne kampen. Den fysiske tilstedeværelsen og lederskapet han gir oss på midtbanen, frigjør også Fred, som var strålende, sier Solskjær etter kampen du kan se høydepunktene fra her:

Han forteller at McTominay kun hadde én treningsøkt i bena før han spilte hele kampen mot Tottenham, etter å ha vært ute med skade i tre og en halv uke.

– Jeg ser en gutt som gjør alt riktig hver eneste dag på trening. Han forbereder seg skikkelig. Det er sånne gutter du vil ha på laget ditt, sier Solskjær om McTominay.

– Hva er det med personligheten hans som gjør ham så spesiell?

– Han er så profesjonell. Han bryr seg ikke om å være berømt eller en supestjerne. Han vil bare bli den beste fotballspilleren han kan bli. Det er de folkene jeg vil ha i denne klubben. Han hadde passet rett inn i troppen min da jeg var spiller. Han er en av de lokale, han vet hva Manchester United betyr.

