MED TOPPLUE: Stefan Johansen på landslagstrening på Åråsen denne uken, før landskampene mot Spania og Romania. Foto: Fredrik Hagen

Landslagets største «råtass» de siste 30 årene: – Jeg tar noen for laget

STORO (VG) Stefan Johansen (28) seiler opp som en av de største «råtassene» i norsk landslagshistorie. Han har for lengst passert kortspillere som Erik «Panzer» Hagen og Eirik Bakke.

Ifølge Norges Fotballforbunds «adelskalender», en offisiell oversikt over landslagsspilleres kamper, mål og kort, er Stefan Johansen helt på topp med 13 gule kort på 51 landskamper.

– Det er min spillestil, og det er ikke noe jeg har tenkt å legge bort. Om jeg har fleste gule kort, det får være som det er, kommenterer Stefan Johansen til VG.

Norske kortsamlere siste 30 år: Stefan Johansen 13+0 (51) Øyvind Leonhardsen 11+0 (86) Håvard Nordtveit 9+1 (51) John Arne Riise 8 +1(110) Erik «Panzer» Hagen 9+0 (28) John Carew 9+0 (91) Erik Mykland 9+0 (78) Henning Berg 8+0 (100) Daniel Braaten 8+0 (52) Eirik Bakke 7+0 (27) Espen Ruud 7+0 (35) Morten Gamst Pedersen 7+0 (81) Ole Gunnar Solskjær 7+0 (67) (gule+røde kort, antall landskamper i parentes) Kilde: Adelskalenderen, NFF

På sosiale medier ble han nylig betegnet som «The King of Shithousery», «Kongen av grisespill». En video med en rekke grisetaklinger fra Fulham-spilleren fulgte med i Twitter-innlegget.

– Stempelet passer ikke

Videoen viser at Stefan Johansen er ekspert på å stoppe motstandernes overganger med sine taklingsforsøk.

– Jeg har en del gule kort for Fulham også. Det handler litt om når du skal «ta» det. Jeg sier ikke alle er fornuftige, men sånn er internasjonal fotball blitt: Det er en del ganger du må ta noen for laget, beskriver Johansen.

les også Ajer kritisert for «bisart» forsvarsspill: – Vanvittige krav

På spørsmål om Johansen er taktisk smart eller i overkant kynisk i sin spillestil, svarer landslagssjef Lars Lagerbäck dette:

– Han er en fysisk sterk og tøff spiller, men jeg synes ikke at han er spesielt stygg eller noe sånt. Jeg kan ikke se at dette stempelet stemmer for ham.

CHAMPIONSHIP-FOTBALL: Charltons Jonathan Leko får smake på Stefan Johansens røffe spillestil i oppgjøret mellom Charlton og Fulham 5. oktober. Foto: Daniel Hambury / EMPICS Sport

NFFs adelskalender er riktignok mangelfull når det gjelder gule og røde kort før 1989, men de siste 30 årene er det ingen som har flere kort enn Stefan Johansen.

Vardø-gutten er et godt stykke «foran» spillere som Øyvind Leonhardsen (11 gule på 86 kamper), Erik Mykland (ni gule på 78 kamper) og Henning Berg (åtte gule på 100 kamper) – alle spillere med langt flere kamper enn Johansen.

Thiago, en mann å se opp for for Norge - og en mann som bør se opp for Stefan Johansens taklinger:

Selv den gamle midtstopperkjempen Erik «Panzer» Hagen (ni gule kort) blir, totalt sett, en smågutt sammenlignet med Johansen. Riktignok snittet «Panzer» på ett gult for hver tredje kamp, mens Johansen får kort cirka hver fjerde landskamp.

Den gamle Leeds-midtbanespilleren Eirik Bakke hadde også et høyere kortsnitt enn Johansen, med syv gule på 27 landskamper.

– Uten at det skal være skittent og stygt: Når jeg gjør det, er det fordi jeg aner en fare. Det kan være at vi leder 1-0, og jeg ser at det blir et overtall. Da er det like greit å stoppe det tidlig. Det er sånn jeg tenker i de situasjonene, vedgår 28-åringen.

les også Lagerbäck må ta avgjørelsen nå

Landslagskompis Håvard Nordtveit, med ni gule og ett rødt kort, er en verdig utfordrer på «råtass-toppen».

– Jeg har fortsatt ikke rødt kort som jeg kan huske, hverken på klubb- eller landslag, smiler Johansen, som nok kommer til å sette inn et par taklinger mot fotrappe spanjoler på Ullevaal lørdag kveld.

Publisert: 11.10.19 kl. 15:58







