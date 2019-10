PÅ VINNERSPORET: Slik har vi ikke vært vant til å se Sarpsborg 08-spillerne denne sesongen. Foto: Ned Alley

Sarpsborg 08 tok viktige poeng i bunnstriden

TRONDHEIM (VG) (Ranheim – Sarpsborg 08 0-2) To perfekte touch fra Kristoffer Larsen, én med hver fot, var det som skulle til for å avgjøre nedrykkskampen mellom Ranheim og Sarpsborg 08. Nå brenner det et rødt lys for de blå.

Erik Eikebrokk

Sarpsborg 08s første seier på bortebane i eliteseriesesongen 2019 kunne vanskelig kommet på et bedre tidspunkt; mot like kritisk plasserte Ranheim.

Hjemmelaget Ranheim hadde ballen best, men det var bortelaget Sarpsborg som utnyttet mulighetene da de bød seg. Slik som da Kyle Lafferty tråklet med seg ballen etter 29 minutter og fant Kristoffer Larsen.

Den nordirske spissen på 193 centimeter vendte opp, og sentret til vikarierende spisspartner Amin Askar sentralt i banen. Lafferty fikk ballen tilbake, og oppdaget Larsen ute på høyre, som frem til da hadde vært tilnærmet arbeidsløs.

Larsen fikk ballen over på venstre fot; én av sine to favorittføtter, fintet mot høyre, krummet nakken og satte fart i motsatt retning. Larsen siktet godt og curlet ballen utagbart i Ranheim-keeper Even Barlis lengste hjørne.

Det var Ranheim som hadde hadde ballen mest i første omgang, men det var Sarpsborg som utnyttet mulighetene. Kampbildet ble mye av det samme i andre.

Larsen igjen

Ranheim spilte seg til mange av halvsjanser, men få veldig store. Som da Øyvind Storflor chippet ballen i bakrom til Olaus Skarsem. Den innlånte rosenborgeren brukte to touch før han banket til på volley, men - dessverre - i nettveggen.

Så - etter en time spilt - viste bortelaget nok en gang prov på effektivt angrepsspill. Denne gangen var det Larsens høyrefot som serverte fra cornerflagget.

Foran mål kriget Magnar Ødegård med en Ranheim-spiller, og høyrebacken var i hvert fall siste Sarpsborg-spiller på ballen før ballen havnet i nettmaskene.

Plassbytte

Bortelaget var nærmere 3–0 enn hjemmelaget var redusering. Innbytter Mos Abdellaoue hadde to store muligheter til å øke ledelsen, mens Mushaga Bakenga kom nærmest i motsatt ende.

Seieren gjør at Sarpsborg passerer både Ranheim, Strømsgodset og Mjøndalen til trygg plass på tabellen.

Ranheim har ikke vunnet på sju kamper, og ligger nå helt sist.

