Bakke etter årets førte borteseier: – Vant Tromsø 5-0? I helvete

TRONDHEIM (VG) (Ranheim – Sarpsborg 08 0-2) To perfekte touch fra Kristoffer Larsen, én med hver fot, var det som skulle til for å avgjøre nedrykkskampen mellom Ranheim og Sarpsborg 08. Nå brenner det et rødt lys for de blå.

– Vant Tromsø 5-0? I helvete. Her blir det tett og jevnt helt inn. Dette blir ikke avgjort før til siste slutt. Man må sikkert opp i 35 poeng for å være helt sikker, sier Sarpsborg-trener Geir Bakke, til VG.

Sarpingenes første borteseier i eliteseriesesongen 2019 kunne vanskelig kommet på et bedre tidspunkt; mot like kritisk plasserte Ranheim.

– Det var god timing. Nå melder vi oss ordentlig på igjen før landslagspausen. Det er god energipåfyll for hele klubben som har slitt og stått på. Det er seks tøffe kamper igjen, men dette var en veldig boost, sier Bakke.

Tomålstapet gjør at hjemmelaget Ranheim overtar bunnplassen på tabellen fra nettopp Sarpsborg.

– Tungt. Det er rette ordet nå. Det er som så mange andre ganger i år. Vi gjør mye rett, men de er bedre enn oss i avgjørende situasjoner, og da blir det tap, sier Ranheims bestemann, Eirik Valla Dønnem, til VG.

Ranheim var ett av fjorårets beste hjemmelag, men nå har ikke Dønnem og kompani vunnet på eget kunstgress siden 26. mai.

– Det som har vært i år, er at vi har vært med og kjempet i alle kamper. Vi kan plutselig vinne fire på rad, og det har vi trua på. Det er tøft, for vi er nederst, sier midtbaneankeret.

– Har dere trua på at det kan snu?

– Åja! Vi har trua på at vi skal vinne hver kamp. Vi må bare begynne å score først; dét tror jeg er nøkkelen.

Hjemmelaget Ranheim hadde ballen mest, men det var bortelaget Sarpsborg som utnyttet mulighetene da de bød seg. Slik som da Kyle Lafferty tråklet med seg ballen etter 29 minutter og fant Kristoffer Larsen, som frem til da hadde vært tilnærmet arbeidsløs ute på høyre kant.

Larsen fintet mot høyre, krummet nakken og satte i stedet fart innover. Bergenseren siktet godt og krøllet ballen utagbart i Ranheim-keeper Even Barlis lengste hjørne.

– Jeg er høyrebeint, men jeg kan av og til skyte med venstre. Det var godt å se at den gikk i mål, sier Larsen, til VG.

Larsen igjen

Ranheim spilte seg til mange halvsjanser, men få veldig store. Som da Øyvind Storflor chippet ballen i bakrom til Olaus Skarsem. Den innlånte rosenborgeren brukte to touch før han banket til på volley, men - dessverre - i nettveggen.

Så - etter en time spilt - viste bortelaget nok en gang prov på effektivt angrepsspill. Foran mål kriget Magnar Ødegård med en Ranheim-spiller, og høyrebacken var i hvert fall siste Sarpsborg-spiller på ballen før ballen havnet i nettmaskene. Larsen var nest sist på ballen, denne gang var det siktet på høyrefoten som var perfekt innstilt.

– Det ble ett mål og én målgivende. Det er deilig å starte og levere igjen. Det er viktig å være der når man først er involvert. Det er en slik type spiller jeg føler at jeg er, så da er det viktig å få det ut, sier matchvinneren.

Plassbytte

Bortelaget var nærmere 3–0 enn hjemmelaget var redusering. Innbytter Mos Abdellaoue hadde to store muligheter til å øke ledelsen, mens Mushaga Bakenga kom nærme i motsatt ende.

Seieren gjør at Sarpsborg passerer både Ranheim, Strømsgodset og Mjøndalen til trygg plass på tabellen, med 23 poeng.

Ranheim har ikke vunnet på sju kamper, og ligger nå helt sist med 21 poeng.

Mer om