KLAR FOR MATCH: Vegard Hansen ser frem til kveldens møte med Bodø/Glimt. Her er MIF-sjefen på sidelinjen under kampen mot Vålerenga på Intility Arena tidligere i sesongen. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Glimt og Mjøndalen møtes i desperat poengjakt

Mens Bodø/Glimt må vinne for å opprettholde presset på Molde i gullkampen, er Mjøndalen ute etter poeng for å overleve i Eliteserien.

Det er de to vidt forskjellige utgangspunktene før kveldens møte mellom serietoer Glimt og tabelljumbo Mjøndalen på Aspmyra. Med seier vil hjemmelaget være fem poeng bak serieleder Molde. Hvis Mjøndalen derimot klarer å ta med seg en triumf hjem til Nedre Eiker, avanserer bruntrøyene fra Eliteseriens siste plass til trygg grunn.

– Det er tøffe kamper hver uke i Eliteserien, men dette er i utgangspunktet en av de vanskeligste, sier Mjøndalen-trener Vegard Hansen til VG.

MYE JUBEL: Bodø/Glimt og Vegard Moberg har vært gode denne sesongen. Foto: Mats Torbergsen

Imponert

VG pratet med Mjøndalen-sjefen idet Buskerud-laget ankom Oslo Lufthavn mandag morgen. Etter 1–1-matchen mot Strømsgodset, ga han spillerne noen dager fri under landslagsoppholdet.

Deretter startet oppkjøringen til kveldens uhyre viktige dyst under flomlysene på Aspmyra. Av 12 kamper på eget kunstgress har Glimt vunnet ni, bare én er tapt.

29. september fikk publikumet se Tromsø bli knust 4–0. Det forteller mye om hvor stor utfordring Mjøndalen står overfor.

– Glimt har vært veldig gode. I forrige hjemmekamp var de ekstremt gode – mot et lavtliggende Tromsø-lag. Det så ut som de kunne score da de ville. De har hatt en fantastisk sesong og det er ikke tilfeldig at de ligger i toppen av tabellen. De har både gode enkeltspillere og et bra kollektiv, roser Hansen.

Optimistisk

Mjøndalen har på sin side bare vunnet på én av deres 12 tidligere 2019-reiser i eliteseriesammenheng. Hansen er likevel sterk i troen på at laget hans kan få med seg minst ett poeng fra Bodø.

– Vi har trent et par uker på det som venter oss, og vi føler oss godt forberedt. Vi er muligens naive, men vi reiser opp dit med optimisme, sier Mjøndalen-treneren.

– Hvordan vurderer du betydningen av å ta minst ett poeng i denne matchen?

– Det er mange lag som plutselig ligger to poeng foran oss på tabellen etter gårsdagens kamper. Det er lett å se at det er viktig å få poeng nå – men det får vi ikke gjort noe med. Vi får bare gjort noe med det som skjer i kveld, og det skal vi ha fokus på.

«Forferdelig vondt»

I april endte det motsatte oppgjøret med 5–4-seier til Bodø/Glimt. Matchen på Consto Arena inneholdt blant annet ni scoringer, inkludert AZ Alkmaar-klare Håkon Evjens praktmål på overtid, og en vikarierende utespiller i mål de siste minuttene i form av Glimts Vegard Leikvoll Moberg.

Dramatikken var stor. For Hansen gjorde det vondt langt inn i sjelen å se nordlendingene avgjøre helt på tampen.

– Det er det verste man kan oppleve som spiller og trener. Nå har vi det forferdelig vondt. Måten vi kommer oss tilbake i kampen på, og så scorer de på et langskudd ... Verre enn den følelsen vi har nå går det ikke an å få det. Det var vondt for sjelen, sa Hansen.

Nå håper Mjøndalen-treneren på revansje.

Offensiv Glimt-leir

Bodø/Glimt har imidlertid ingen planer om å la Mjøndalen få med seg poeng fra Nord-Norge. Sportslig leder Aasmund Bjørkan forventer en tøff match, men han forteller at deres plan går ut på å dominere oppgjøret.

– Vi gleder oss. Det blir spennende. Vi møter et lag som trenger poeng minst like mye som vi gjør, sier Bjørkan til VG.

Han forteller at Glimt-leiren har som ambisjon å prestere årsbeste i kveldens match. De har blant annet fått midtstopper Brede Moe klarert for spill etter skade, mens forsvarskollega Marius Lode fortsatt er ute.

– Vi ønsker å ha stort trykk på motstanderen på hjemmebane, og fart på det vi holder på med. Så vet vi at Mjøndalen er sterke særlig på offensive dødballer. De kommer helt sikkert til å selge seg dyrt, i og med at det står mye på spill for dem også, reflekterer Bjørkan.

Mathisens dom

Selv om Bodø/Glimt ligger på andre plass, er gultrøyene inne i en utfordrende periode med bare én seier på de fem siste kampene. Derfor er de avhengig av å vinne mot Mjøndalen for å henge med Molde, som søndag kveld vant 3–1 over Haugesund.

– Det skal mye til for at det blir spenning om gullet, og hvis ikke Bodø/Glimt vinner i kveld er det bare å sende gullmedaljene til Molde, sier TV 2-ekspert Jesper Mathisen til VG.

– Molde har vært det klart beste og mest stabile laget denne sesongen, og det finnes ingenting som tyder på at de skal rote dette bort. Magnus Wolff Eikrem har på sitt beste vært enorm, men selv uten han ser man at Molde har en såpass bred stall at de har små problemer med å ta de nødvendige poengene i de siste rundene, mener Mathisen.

Bodø/Glimts første sjanse til å motbevise den tidligere Start-stopperen er klokken 19.00. Da er det avspark på Aspmyra. Oppgjøret vises på Max.

