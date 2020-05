AVSLØRER JA ELLER NEI TIL FOTBALL TORSDAG: Abid Raja og regjeringen holder pressekonferanse i Oslo torsdag ettermiddag. Foto: Heiko Junge

Raja rådførte seg med eliteserieklubber – ingen kvinnelag ble kontaktet

Da Abid Raja (V) utfordret Norges Fotballforbund på likestilling denne uken, hadde han selv ringt flere eliteserieklubber for å lytte og ta imot råd. Ingen kvinneklubber ble oppringt.

Det er klart etter at VG har vært i kontakt med samtlige klubber i Toppserien og Eliteserien det siste døgnet.

Opplysningene får flere av kvinnenes toppserieklubber til å reagere.

– Jeg tenkte livet er ikke endret. Det sier litt om likestillingen. Selvfølgelig er jeg skuffet over at han ikke ringer til oss. Det er ikke noe drama, men det føyer seg nå litt inn i rekken. Han er jo til og med likestillingsminister, sier medieansvarlig i Sandviken, Mette Hammersland.

Daglig leder i Klepp, Thomas Langholm Engen, mener VGs opplysninger «viser hvor fokuset ligger»:

– Det er litt «Gjør som jeg sier, ikke som jeg gjør». Forskjellene mellom festtaler og det som gjøres i praksis kommer frem, mener han.

Abid Raja er konfrontert med utspillene. Overfor VG understreker han at han har tatt opp likestilling direkte med norske idrettsledere flere ganger. Det skjedde senest under tirsdagens møte med idrettspresident Berit Kjøll og en rekke NFF-topper.

– Jeg var tydelig på at vi er verdens nest mest likestilte land, og vi som land også innen idretten må komme dit at det blir fullt ut likestilling. Det var idrettsrepresentantene heldigvis helt enige i. Jeg tok også opp at sponsorer må motiveres og pushes til å sponse kvinnelige idrettsutøvere på lik linje med herreidretten. Vi trenger sterke og forutsigbare sponsorer i idretten, og vi trenger at flere sponser også kvinnelige utøvere mye bredere og i større grad, sier kultur- og likestillingsministeren.

Raja-oppfordring

Det var tirsdag formiddag at Raja kom ut av lokalene til sitt eget departement for å møte norske journalister, side om side med fotballpresident Terje Svendsen.

Raja sa han blant annet hadde vært i kontakt med fem navngitte eliteserieklubber på telefon de siste dagene.

Deretter kom han med en oppfordring til sponsorer og Norges Fotballforbund om å støtte opp om kvinnefotballen: Mens herrefotballen på toppnivå håper å starte så fort som mulig, vil kvinnene ha problemer med å gå i isolasjon, slik NFFs planer sier. Spillerne i Toppserien har i stor grad deltidsjobber ved siden av fotballen.

les også Raja-oppfordring for å løse fotballens kvinne-floke

– Når det kommer til likestillingsbiten så er det viktig at idretten tar ansvar. Ansvaret påhviler først og fremst dem. Så skal vi følge opp med nødvendig gulrot og pisk når det er nødvendig, sa Raja.

AP-POLITIKER: Anette Trettebergstuen. Foto: Gøran Bohlin

Ap reagerer

Arbeiderpartiets Anette Trettebergstuen reagerer på VGs opplysninger om at Raja ikke ringte én Toppserie-klubb, men en rekke eliteserieklubber, i helgen:

les også Arna-Bjørnar-kapteinen om fotballoppstart: – Veldig urettferdig

– Før Raja bruker kvinnefotballen som gissel for hans uforklarlige standpunkt om å vente med fotballåpning, forventer jeg at han vet hva han snakker om, og derfor snakker direkte med kvinnefotballen. Han er idretts- og likestillingsminister og det er derfor veldig spesielt at han ikke har snakket med kvinnene her, sier hun til VG.

Kolbotn-leder Eirik Engedahl bekrefter at Raja ikke har vært i kontakt med dem. Han opplever likevel dialogen oppover i systemet, gjennom Toppfotball Kvinner, som god:

– Det hadde vært hyggelig med tilsvarende kontakt som herrene, men utover det så er vi veldig fornøyd med jobben Hege Jørgensen (Toppfotball Kvinner, journ. anm.) gjør for oss og inn mot myndighetene, sier han.

les også Ny vending i fotballbråket: Raja beskylder Støre for usakligheter

Raja mener idretten må jobbe for at også kvinner kan livnære seg av fotball på toppnivå i Norge.

– Jeg er og skal fortsette å være sterk pådriver for likestilling, og jeg stiller sterke forventninger til idretten på å levere på likestilling. Jeg vet at Berit Kjøll er veldig opptatt av likestilling i idretten hun også, og hun har sagt at disse utfordringene skal idretten har forsterket fokus på. Dette snakket jeg også om da jeg var på Ullevaal før koronaen stengte Norge, og jeg uttrykte stor skuffelse over tall de presenterte om den manglende kjønnsbalansen både blant særforbundspresidenter, kretsledere og ikke minst blant trenere i idretten.

les også Giske og Raja i heftig ordkrig om fotballen

Torsdag denne uken seiler nå frem som en D-dag for toppfotballen: Da er det ventet en avklaring fra myndighetene om hvorvidt toppfotballen kan starte igjen i løpet av kort tid.

