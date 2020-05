Jens Martin Knudsen (t.v.) er Færøyenes legendariske keeper. Til venstre er han i en landskamp i 1993. Videre to av de spillerne han mener vi bør følge når serien nå starter: Jóannes Bjartalid fra KÍ Klaksvík (i midten) og til høyre storscoreren Klæmint Olsen fra NSÍ Runavík.

Topplue-keeperens guide: – Det ligner norsk fotball

Jens Martin Knudsen (52) er målmannen med topplua – som gjorde at nordmenn fikk øynene opp for færøysk fotball.

Her er hans vurdering foran helgens seriestart – som sendes direkte på TV 2 og som også er spillobjekt.

«Topplue-Jens» forteller til VG at han nå er «Bacaloa-Jens» – som sjef for en bacalao-fabrikk.

– Og så er jeg assistenttrener for laget her i Runavík. Det har jeg vært i mange, mange år – siden jeg la opp som 40-åring.

VG spør – Jens Martin Knudsen svarer – på norsk, til tross for at han aldri har bodd i Norge:

les også Eliteserie-profilene jubler: – Tusen kilo av skuldrene

Favoritter:

– På papiret har Bóltfelagið 1936 – eller bare B36 fra Tórshavn – et veldig sterkt lag. Regjerende mester KÍ Klaksvík er også gode, men har mistet noen bra spillere. HB Tórshavn har også fantastiske spillere, Vikingur er alltid med i teten, og så har vi oss i NSÍ Runavík.

Spillestil:

– Det er en fysisk serie! Det ligger til kulturen her. Det spilles hardt og kontant. Det ligner norsk fotball på mange måter. Så derfor færøyske spillere bra i Norge.

les også TV 2 med storsatsing på færøysk fotball

Mest kreativ:

– Jóannes Bjartalid fra KÍ Klaksvík er kanskje den mest kreative spilleren i ligaen. Han ble årets spiller i 2019. Han er venstrebeint og starter ofte på høyrekanten, men kan også spille på andre offensive plasser. Spilte godt mot Spania på bortebane.

Beste skuddbein:

– Adrian Justinussen, HB Tórshavn har kanskje det beste skuddbeinet i Europa. Høyrebeint venstrekant, som trekker inn i banen og skyter. Var toppscorer da HB vant ligatittelen i 2018.

Måltyven:

– Klæmint Olsen kommer fra min egen klubb, NSÍ Runavík. Han har scoret mer enn noen andre i færøysk fotball. Han er en boksspiller av guds nåde, med en utrolig god fysikk og timing i feltet. 188 mål på 297 kamper på nivå én. Til tross for at han er født med klumpfot, er han alle forsvareres skrekk.

les også Tysk professor til VG om fotballstart: – Dette er en parodi

Andre favoritter:

– Árni Frederiksberg, som gikk fra NSÍ Runavík til B36, har et godt venstrebein. B36 har også fått en sterk spiller i Sonni Nattestad, som har spilt for både Molde og Aalesund. Jeg forventer at han viser seg frem denne sesongen og vise seg fram på den internasjonale scene igjen.

Den spilleren som Jens Martin Knudsen ikke vil nevne, er sin sønn Petur, som ikke er blitt målmann, men derimot midtbanespiller. Han omtales av mange som en nøkkelspiller hos NSÍ.

Banene:

– Alle banene har kunstgress – av tredje generasjon.

les også Raja rådførte seg med eliteserieklubber – ingen kvinnelag ble kontaktet

Fotballkommentator og journalist Tróndur Arge er i stor grad enig med Jens Martin Knudsen om hvem vi kan regne med i den færøyske serien:

– KÍ er forventet å være med i toppen, men det blir tøft å vinne to år på rad. B36 Tórshavn (2014–2015) og Víkingur (2016–2017) har begge klart det de siste årene. KÍ har god trener, et godt lag – og er et lite samfunn som er sultent på mer suksess etter at laget i 2019 tok seriegullet for første gang på 20 år.

VGs tips: Skala-seier til 2,20 i odds.

Skala havnet på sjetteplass i 2019, og rundet av sesongen på solid vis med fire strake seirer og 15–2 i målforskjell. Ett av lagene de slo på sesongens oppløpsside var nettopp lørdagens motstander IF – med 3–1 på utebane,

IF Fuglafjørdur endte sist i fjor. Gjestene vant én av 27 ligakamper, og slik er det farlig lett å undervurdere gjestene.

De vil sikkert gjøre mye for å rette på dette «publag»-inntrykket. Men vi forsøker et spill på vertene, som over tid har gitt et mer stabilt inntrykk.

Oddsen er 2,20 og spillestopp er lørdag kl. 16.55.

Publisert: 09.05.20 kl. 06:08

