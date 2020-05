PAPPFIGURER: Tusenvis av Borussia Mönchengladbach-supportere har fått sine egne pappfigurer på tribunen. Foto: Marius Becker / DPA

Slik gjør tyske fans seg klare til Bundesliga-start

I Tyskland går fotballsultne supportere kreative veier for å unngå «tomme» tribuner når Bundesliga-fotballen starter opp igjen.

Tusenvis av Borussia Mönchengladbach-fans har betalt 19 euro – tilsvarende 214 norske kroner – for å få sitt ansikt på en pappfigur på tribunen. Slik vil de prøve å unngå at spillerne føler at de spiller for tomme tribuner når Bundesliga-fotballen gjenopptas.

Borussia Mönchengladbach har Bundesligas femte største stadion. Borussia-Park huser mer enn 54 000 mennesker, og per nå har over 10 000 mennesker kjøpt sin «pappfigur-billett», ifølge magasinet Time.

Inntektene fra billettsalget går til lokale veldedige organisasjoner.

Avklaring neste uke?

Pappfigurene blir nok værende der en stund:

Den tyske ligaforeningen (DFL) presenterte i april en detaljert corona-plan for de mener resten av sesongen på nasjonens to øverste nivåer kan avvikles. Håpet var at de skulle komme i gang med kamper fra 9. mai, men det skjer ikke, ettersom en avgjørelse lar vente på seg.

6. mai skal forbundskansler Angela Merkel og den tyske regjeringen ha et møte som kan gi en potensiell startdato for tysk fotball.

DFL forbereder seg imidlertid fortsatt på at fotballen kan gjenopptas i løpet av mai. Det er fra før klart at det blir tomme tribuner frem til 31. august.

Over 163 000 mennesker har blitt registrert smittet av coronaviruset i Tyskland. 6623 mennesker har mistet livet, viser VGs oversikt.

Et lignende grep har man blant annet sett fra hviterussisk fotball:

Planlegger full trening

Fotballen i Tyskland ble stoppet 13. mars, men det er nå optimisme blant klubbene med tanke på en snarlig retur. Bundesliga-klubben RB Leipzig planlegger fellestreninger fra tirsdag av. Deres spillere ble testet fredag, og skal testes igjen mandag. Dersom testene er negative og lokale myndigheter gir grønt lys, vil de gå i gang med full trening igjen.

Tidligere har Wolfsburg fått klarsignal fra lokale helsemyndigheter, men har avstått fra full trening i solidaritet med andre klubber.

Med ni runder igjen av sesongen troner Bayern München øverst på tabellen, fire poeng foran Erling Braut Haalands Borussia Dortmund. RB Leipzig er på tredjeplass.

PS! Fredag fikk de tyske fotball-planene et tilbakeslag da to Köln-spillere testet positivt på coronaviruset.

