HJELPES AV: Eden Hazard blir støttet av Real Madrid-medisinere på vei ut av banen mot Paris Saint-Germain i Champions League. Foto: Susana Vera / Reuters

Milliard-mannens Madrid-mareritt

Eden Hazard (29) kostet omtrent en milliard kroner, men har blitt et mareritt i Madrid. Nå er han ute med sin tredje skade på et halvt år. Fotball-EM kan være i fare.

Oppdatert nå nettopp

– Jeg vet ikke om sesongen er over, jeg håper ikke det, sier Real Madrid-trener Zinedine Zidane.

Ifølge den spanske avisen AS er virkeligheten i Real Madrid ganske annerledes enn den var i Chelsea:

* Hazard har gått glipp av 19 kamper på syv måneder i Real Madrid.

* Hazard gikk glipp av 20 kamper på syv år i Chelsea.

Søndag bekreftet Real Madrid at belgieren har pådratt seg et ankelbrudd. De har derimot ikke antydet noen ting om hvor lang tid han vil være ute. Spanske medier operer med alt fra to til fire måneder.

Det er krise, for de neste to månedene skal Real Madrid spille 11 kamper – om de går videre fra Champions League-åttendedelsfinalen mot Manchester City.

Han misser helt sikkert de to kampene mot Manchester City og El Clásico mot Barcelona neste helg.

Eden Hazard kom til Real Madrid sist sommer, og har i alt spilt 15 kamper – med bare ett mål som tellende resultat. Han har fått med seg ti kamper i La Liga (av totalt 25) og fem i Champions League (av seks).

les også Bayern i London: 15–3 på tre kamper

Det hele startet med at han pådro seg en liten lårskade på den siste treningen før seriestarten. Det utsatte debuten nesten en måned.

Så fikk han en smell i ankelen i Champions League-kampen mot Paris Saint-Germain i november. Real Madrid bagatelliserte først skaden, men måtte etter hvert innrømme at det var et lite brudd. Hazard gikk glipp av 16 kamper i fire turneringer, blant annet det første El Clásico og Copa del Rey-tapet mot Real Sociedad.

16. februar var han endelig tilbake, men bare seks dager senere pådro han seg altså et ankelbrudd i kampen mot Levante.

les også Frenkie de Jong: – Jeg møtte dessverre aldri Cruyff

Hva mener så supporterne? På madridista.no skriver Mats Hermansen i en artikkel om milliardinvesteringen:

«For Hazard er denne sesongen et glemt kapittel. Han kan knapt klandres for skadene han har pådratt seg, men Madrid har vært veldig uheldig. Ingenting er avgjort ennå og Madrid har alle muligheter til å lykkes, men det blir uten belgieren. Madrid har betalt 1 milliard for en scoring og noen kreative innspill fra høyresiden. La oss håpe investeringen bærer frukter neste sesong».

Real Madrid har vunnet bare tre av sine siste ni Europa-kamper på Santiago Bernabéu. På den annen side: De har tapt bare fire av sine siste 49 Champions League-kamper hjemme.

Sist sesong vant klubben sin gruppe, men ble utslått i åttendedelsfinalen etter 4–1-tap hjemme mot Ajax.

Manchester City ble i fjor for andre året på rad slått ut av et engelsk lag i kvartfinalen. I 2017/18 var det Liverpool, i 2018/19 Tottenham (på bortemål etter 4–4).

PS: Belgieren spilte 352 kamper og scoret 110 mål for Chelsea.

Publisert: 26.02.20 kl. 14:05 Oppdatert: 26.02.20 kl. 14:26

